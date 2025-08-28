Investigan un robo con violencia en una casa de Gerena La vivienda fue asaltada en plena madrugada estando su moradora en el interior

La Guardia Civil, a través de la Policía Judicial de La Rinconada (Sevilla), investiga un robo «con violencia» perpetrado en la vivienda de una mujer en la localidad sevillana de Gerena durante la madrugada de este jueves.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado a Europa Press que recibieron una llamada pasadas las 1,00 horas que alertó de que una mujer había sido víctima de un robo en su propio domicilio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, que han confirmado a esta agencia que los autores sustrajeron diversos bienes de la vivienda.

Por el momento, la investigación continúa abierta para identificar y detener a los responsables. En el marco de las diligencias, se están tomando declaraciones a testigos y vecinos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.