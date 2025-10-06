Investigan a un profesor de un colegio de Casariche por presuntos abusos sexuales a una menor

Un profesor del Colegio de Educación Infantil y Primaria Lope de Vega de la localidad sevillana de Casariche está siendo investigado por un presunto delito de abuso sexual a menores tras la denuncia que una madre presentó en la Guardia Civil por ... los «juegos sexuales» que este docente realizaba con su hija de 3 años en el centro.

Las acusaciones se produjeron en la recta final del curso pasado cuando, hasta en tres meses consecutivos llegaron a la Guardia Civil, llegó a dependencias de la Benemérita una denuncia contra este profesor por la supuesta práctica de juegos sexuales con una alumna. Una vez recibidas las mismas, la Guardia Civil se puso en contacto con el centro y la dirección del mismo trasladó el asunto a Inspección Educativa, tal y como reconocen fuentes de la Delegación de Educación.

El profesor se dio de baja laboral a finales del curso tras tener el conocimiento de la denuncia, algo que obviamente no ha calmado a las denunciantes, ya que por el momento no existe ninguna medida cautelar contra el docente por parte de la Justicia, que sigue investigando el caso.

Comunicado del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Casariche ha hecho público un comunicado en relación al asunto ante la alarma desplegada en la localidad. El Consistorio señala en primer lugar que traslada, «en estos momentos difíciles, su apoyo y cercanía a las familias y, especialmente, a los menores implicados en la situación que ha trascendido en nuestro colegio público».

Desde el ayuntamiento señalan que la prioridad es «la protección y el bienestar de los niños y niñas de nuestro municipio» y que para ello «hemos puesto a disposición de las familias todos los recursos municipales de apoyo psicológico y social que puedan necesitar», a la pare de mantener una «colaboración plena con las autoridades competentes para que los hechos se esclarezcan con rigor y celeridad».

También piden a la ciudadanía y a los medios de comunicación «evitar especulaciones y proteger en todo momento la intimidad de los menores y de sus familias», recordando que «la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, lo que nos obliga a actuar con la máxima prudencia y respeto».

Por último, el Ayuntamiento de Casariche reitera su «compromiso firme de garantizar un entorno seguro y de confianza para la infancia y de acompañar a todas las familias que hoy atraviesan esta difícil situación».

Las familias del centro educativo han contactado con los medios de comunicación y han iniciado una campaña para pedir que el maestro sea apartado definitivamente de las aulas.