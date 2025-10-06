Suscríbete a
Atlético Palma del Río - Betis y C.D Toledo - Sevilla, en la primera ronda de la Copa del Rey

Investigan a un profesor de un colegio de Casariche por presuntos abusos sexuales a una menor

La Guardia Civil recibió la denuncia de una madre por la práctica de «juegos sexuales» con su hija de 3 años

El CEIP Lope de Vega de Casariche
El CEIP Lope de Vega de Casariche

S. P.

Un profesor del Colegio de Educación Infantil y Primaria Lope de Vega de la localidad sevillana de Casariche está siendo investigado por un presunto delito de abuso sexual a menores tras la denuncia que una madre presentó en la Guardia Civil por ... los «juegos sexuales» que este docente realizaba con su hija de 3 años en el centro.

