El crimen de Carmona tuvo como móvil una disputa previa

La Guardia Civil sigue indagando el asunto y cuenta con material probatorio como testigos presenciales

Carmona decreta luto oficial por las víctimas del doble crimen de Los Nietos

Los detenidos del doble crimen de Carmona tienen antecedentes por hechos violentos y son familiares

Calle de la urbanización Los Nietos donde aconteció el crimen
Calle de la urbanización Los Nietos donde aconteció el crimen EFE

F.B.

La Guardia Civil investiga una supuesta disputa previa como posible móvil del doble crimen de la urbanización Los Nietos de Carmona, saldado con la muerte por disparos de dos hombres de 54 y 65 años de edad y un herido grave de 63 años ... de edad y por el cual han sido detenidos dos varones de 39 y 27 años, con relación de parentesco entre ellos.

