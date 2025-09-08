El crimen de Carmona tuvo como móvil una disputa previa

La Guardia Civil investiga una supuesta disputa previa como posible móvil del doble crimen de la urbanización Los Nietos de Carmona, saldado con la muerte por disparos de dos hombres de 54 y 65 años de edad y un herido grave de 63 años ... de edad y por el cual han sido detenidos dos varones de 39 y 27 años, con relación de parentesco entre ellos.

El hombre de 39 años sería el principal autor de los hechos y al menos uno de estos dos detenidos contaría con antecedentes por hechos violentos, toda vez que la Guardia Civil ha descartado que sea este lunes cuando les ponga a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de dicha localidad, que indaga el caso.

Tras cometer el crimen la tarde del pasado sábado a las 16,40 horas en una parcela de la urbanización que cuenta con un bar, con el resultado de la muerte del dueño del bar y de un cliente, además de un herido grave que sería un trabajador de una empresa de la zona; ambos habrían huido hacia Sevilla capital, ocultándose uno de ellos en una vivienda del Polígono San Pablo.

Y es que según manifestaban desde fuentes vecinales, el principal autor de los hechos no era un vecino de pleno derecho de esta zona, sino que visitaba la misma asiduamente al contar su padre con una vivienda allí. La Guardia Civil ha confirmado finalmente que este hombre, de 39 años, no era vecino como ta de la urbanización.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil llevaron a los agentes hasta este barrio de Sevilla capital, donde ya este pasado domingo, este varón de 39 años de edad, al notar la presencia policial, intentó huir por la ventana del domicilio donde se ocultaba, utilizando para ello unas sábanas.

Su huida fue frustrada por la Guardia Civil al ser interceptado, procediendo a su detención. Una hora más tarde fue detenido el segundo implicado, de 27 años de edad, toda vez que según vecinos de la zona, el principal autor del crimen habría actuado junto con «un sobrino o hermano».

Además, pesan las voces vecinales según las cuales el principal responsable de los hechos sería una persona conflictiva que había protagonizado incidentes y altercados con anterioridad.

La Guardia Civil les achaca a ambos dos supuestos delitos de homicidios dolosos y uno en tentativa, mientras se investigan presuntos enfrentamientos previos entre las víctimas y los presuntos autores del crimen.

Los detenidos permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y, una vez finalizadas las diligencias, serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Carmona, encargado del caso.