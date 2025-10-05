Suscríbete a
ABC Premium

Intenta estafar a dos hoteles de Sevilla exigiéndole dinero por mandarle a su mujer las facturas de dos noches

La Audiencia de Sevilla condena a este individuo que reclamó sendas indemnizaciones alegando que le habían afectado a su vida empresarial, tenía una cafetería, y su vida personal: la mujer le pidió el divorcio

Imagen de archivo de una habitación doble de un hotel
Imagen de archivo de una habitación doble de un hotel ABC
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los estafadores no dejan de perfeccionar sus planes para engañar, aunque no siempre salen bien. La Audiencia de Sevilla ha condenado a un hombre de unos cuarenta años por intentar estafar a dos hoteles de la provincia para sacarles una indemnización, ... alegando que ambos establecimientos le enviaron la factura de las noches que pasó en éstos a su mujer, lo que le había costado el divorcio. Les pidió dinero y como los dueños de dichos hoteles no accedieron al chantaje, los puso en los tribunales. Pero el que ha acabado condenado es este sevillano de 41 años por falsedad documental e intento de estafa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app