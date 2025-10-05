Intenta estafar a dos hoteles de Sevilla exigiéndole dinero por mandarle a su mujer las facturas de dos noches

Los estafadores no dejan de perfeccionar sus planes para engañar, aunque no siempre salen bien. La Audiencia de Sevilla ha condenado a un hombre de unos cuarenta años por intentar estafar a dos hoteles de la provincia para sacarles una indemnización, ... alegando que ambos establecimientos le enviaron la factura de las noches que pasó en éstos a su mujer, lo que le había costado el divorcio. Les pidió dinero y como los dueños de dichos hoteles no accedieron al chantaje, los puso en los tribunales. Pero el que ha acabado condenado es este sevillano de 41 años por falsedad documental e intento de estafa.

Todo comenzó el 5 de septiembre de 2017. Ese día se alojó en un conocido hotel a las afueras de Alcalá de Guadaíra. Según se recoge en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, este individuo movido por el ánimo de ilícito beneficio ideó un plan. Más de dos meses después de hospedarse allí, requirió al hotel por teléfono, «bien por sí mismo o bien a través de un tercero», pero en cualquier caso a su instancia, dado que tenía conocimiento de todos los datos necesarios, tales como nombre, DNI, dirección de correo electrónico... con el fin de que le remitiesen una factura relativa al servicio de alojamiento contratado, debiendo ésta ser remitida a la dirección de correo electrónico del bar que regentaba.

Transcurrido un tiempo, y siguiendo con «su engañoso propósito y su ánimo de lucro», el acusado remitió al hotel un burofax requiriendo la cantidad de 100.000 euros por los perjuicios causados, dado que sostenía que la factura había sido solicitada por su esposa y, por tanto, indebidamente enviada al suministrar datos a un tercero, repercutiendo ello «tanto en su vida personal, pues su esposa había solicitado el divorcio, como empresarial, pues el asunto había trascendido en la pequeña localidad donde reside y donde tiene ubicada su cafetería».

El acusado, como no logró nada tras la primera misiva por parte de la empresa del hotel, defendida por Fernando García-Neble, de Bidón Abogados, interpuso demanda de juicio ordinario reclamando una indemnización que no cuantificaba expresamente pero que quedaba fijada según el tipo de procedimiento entre 60.000 euros y 300.000 euros.

En ejecución de dicho plan, el acusado, el 24 de marzo de 2018, se alojó en otro hotel, en este caso en Sanlúcar la Mayor. El acusado, movido igualmente por el propósito de enriquecerse, según el tribunal, presentó otra demanda de reclamación contra los dueños de este establecimiento por una presunta violación de sus datos personales por haberse enviado a una tercera persona la factura de su estancia en el indicado establecimiento hotelero, originando los mismos problemas familiares y laborales.

Un burofax

El 15 de enero de 2019 envió un burofax a la empresa demandada solicitándole un pago económico en concepto de indemnización por los datos de carácter personal que, según el acusado, habían sido filtrados a su esposa, aunque en realidad no se trataba de una tercera persona dado que el correo electrónico donde se envió dicha información era el utilizado exclusivamente por el acusado. La demanda de reclamación de cantidad dio lugar a la incoación de nuevo declarativo ordinario, en reclamación de 180.000 euros.

En el juicio, celebrado el pasado 24 de septiembre, la Fiscalía, las acusaciones y la defensa del acusado, aceptando seis meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otro de estafa en grado de tentativa. La pena de cárcel ha quedado suspendida.