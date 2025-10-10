El Infoca amplía a 70 los efectivos desplegados ante el incendio de El Castillo de las Guardas y el viento empieza a remitir

El dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad de Andalucía, el plan Infoca, se dispone a seguir trabajando durante la noche contra el incendio declarado la tarde de este viernes en el término municipal de El Castillo de las Guardas (Sevilla), donde ya ... han sido desplegados unos 70 efectivos y seis vehículos autobomba.

Según ha informado a ABC el Infoca, las llamas están afectando a una zona de matorrales, pastos y demás vegetación baja en un paraje próximo a la nacional 463, a la altura del kilómetro 60; un entorno salpicado de viviendas, si bien hasta el momento no ha sido necesario desalojar ninguna de ellas ni evacuar a nadie, pues el fuego no está afectando a la población humana.

Aunque las llamas, detectadas sobre las 19.50 horas, se presentaban en principio complicadas para el dispositivo por las rachas de viento, que han impedido el despliegue de aeronaves, al remitir la fuerza del viento los efectivos han visto mejorado el escenario de sus labores de extinción.

A las 23.00 horas trabajaban sobre el terreno 70 efectivos de ocho grupos de bomberos forestales y dos brigadas de extinción o Bricas, junto con seis vehículos autobomba, una máquina buldócer y una unidad médica en prevención; tras ser ampliado el dispositivo inicialmente movilizado.