El Infoca amplía a 70 los efectivos desplegados ante el incendio de El Castillo de las Guardas y el viento empieza a remitir

Las llamas afectan a una zona de vegetación baja salpicada de viviendas hasta el momento no amenazadas por el fuego

Incendio de El astillo de las Guardas
Incendio de El astillo de las Guardas infoca
Fernando Barroso Vargas

El dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad de Andalucía, el plan Infoca, se dispone a seguir trabajando durante la noche contra el incendio declarado la tarde de este viernes en el término municipal de El Castillo de las Guardas (Sevilla), donde ya ... han sido desplegados unos 70 efectivos y seis vehículos autobomba.

