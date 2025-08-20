El incendio de Sanlúcar la Mayor deja una familia evacuada varias horas, una carretera cortada y encinas calcinadas «En principio» no habría alcanzado al Corredor Verde del Guadiamar, según el alcalde

El incendio declarado la tarde de este pasado martes en Sanlúcar la Mayor motivó el desalojo de la familia que cuidaba la finca donde comenzaron las llamas y el cierre temporal de la carretera que conecta dicha localidad con Castilleja del Campo y con Huévar del Aljarafe, toda vez que los efectivos del Infoca siguen trabajando para controlar el fuego, que ha afectado a una zona próxima al trazado del Corredor Verde del río Guadiamar, un importante pasillo ecológico que conecta Doñana con Sierra Morena, catalogado como paisaje protegido.

El alcalde de la localidad, Raúl Castilla, ha manifestado a este periódico que el mencionado incendio, ya estabilizado por el Infoca, supuso la evacuación inicial de la familia que cuidaba la finca donde comenzaron las llamas, bautizada como Las Herrerías; así como el cierre al tráfico rodado de la carretera autonómica A-472, que enlaza el municipio con Castilleja del Campo y con Huévar del Aljarafe, para permitir las labores de emergencia.

Y es que ante este incendio, el Infoca movilizó inicialmente un helicóptero semi pesado y otra aeronave similar modelo Super Puma, además de dos aviones anfibios ligeros, tres grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, dos brigadas de extinción, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y dos camiones autobomba, para combatir el fuego.

No obstante, el primer edil ha precisado que la familia desalojada habría podido regresar a su hogar horas más tarde, siendo además finalmente reabierta al tráfico la carretera A-472.

El alcalde ha destacado además la participación de retenes del Consorcio Provincial de Bomberos y de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, reconociendo que el despliegue fue «proporcionado a la situación».

Porque como ha señalado, las llamas amenazaban a la «joya» natural del Corredor Verde del Río Guadiamar, conformado precisamente en el marco de las labores de restauración ambiental tras la gran catástrofe medioambiental derivada de la fractura de la balsa de metales pesados de la mina de Aznalcóllar allá en 1998, con el consecuente vertido masivo de lodos contaminantes a dicho cauce hídrico.

Precisamente por eso, el alcalde de Sanlúcar ha destacado el esfuerzo de todos los servicios de emergencia, en defensa de dicho espacio catalogado como paisaje protegido.

Según el alcalde, a la espera de contar con información pormenorizada sobre el impacto concreto del incendio, «en principio» las llamas no habrían alcanzado el entorno catalogado del Corredor Verde y, en el caso de que el fuego sí hubiese llegado hasta el mismo, la afección habría sido «poca».

Las llamas, según ha señalado, han afectado principalmente a la dehesa poblada de encinar de la finca Las Herrerías, calcinando algunos ejemplares ya «centenarios», toda vez que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil indaga ya el origen del fuego, sin que se descarte aún ninguna hipótesis.