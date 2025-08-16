El entorno de la puerta de acceso al dolmen de Matarrubilla calcinado tras el incendio

El incendio del dolmen de Matarrubilla en Valencina llegó hasta la puerta del enclave Este siniestro y el fuego previo declarado dentro de Itálica han puesto el foco en la necesaria protección del patrimonio sevillano ante las llamas

Las llamas del incendio declarado el pasado lunes en las proximidades del dolmen de Matarrubilla, enclavado en Valencina de la Concepción, legado de la Edad del Cobre y descubierto en 1917, alcanzaron el entorno inmediato de la propia puerta moderna de acceso a la galería de esta construcción megalítica, como refleja una fotografía recogida por este periódico.

Al detalle, pocos minutos después de las 18,00 horas del pasado lunes varias personas alertaban vía llamada telefónica de un incendio declarado en el entorno de un camino rural próximo al dolmen calcolítico de Matarrubilla, ubicado dentro de una finca de propiedad privada.

Esta construcción megalítica, junto con las de La Pastora y de Montelirio, constituye uno de los máximos exponentes de la zona arqueológica declarada respecto a más de 779 hectáreas de los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, huella del asentamiento humano que poblaba este entorno de la actual comarca del Aljarafe en la Edad del Cobre.

Ante las citadas llamas, según el 112, fueron alertados los bomberos del Consorcio Provincial, movilizando dotaciones de los parques de Santiponce, Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor; el dispositivo contra los incendios forestales de la Comunidad de Andalucía (Infoca), la Guardia Civil y la Policía Local de Valencina.

Patrimonio amenazado

Este incendio en el entorno del 'tholos' calcolítico de Matarrubilla sucedía apenas tres días después de que las llamas calcinasen una importante superficie de pastos y arbolado del sector sur del conjunto arqueológico de Itálica, localizado en Santiponce, municipio que comparte lindes precisamente con Valencina.

En el citado recinto arqueológico, que guarda las ruinas de la antigua ciudad romana cuna del emperador Trajano y de la familia de su sucesor, Adriano; el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga el origen del fuego, que no alcanzó como tal a los principales activos patrimoniales del yacimiento.

Pero las llamas sí llegaron hasta el contorno de los vestigios del templo de Trajano y de la casa bautizada como de Cañada Honda, caracterizada por su «stibadium», un lecho semicircular de ladrillo y mortero destinado a la celebración de banquetes, que constituye un elemento arquitectónico de especial singularidad en el legado de la antigua Hispania romana.