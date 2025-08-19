El humo de los incendios de Extremadura se deja ver en Sevilla El 112 recibe avisos sobre el avistamiento de humo desde una decena de municipios de la provincia

Los incendios que están devastando la comunidad autónoma de Extremadura, con unas 15.500 hectáreas arrasadas en Jarilla (Cáceres), se han dejado notar en la provincia de Sevilla, hasta donde ha llegado el humo de tales siniestros, despertando preocupación entre la ciudadanía.

En concreto, fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía han informado a este periódico de que a lo largo de la jornada de este martes, personas de alrededor de una decena de diferentes municipios de la provincia de Sevilla han realizado llamadas de alerta avisando a las autoridades del avistamiento de humo.

Se trata de municipios como El Madroño o El Garrobo en la comarca del Corredor de la Plata, Osuna en la comarca de la Campiña, Morón de la Frontera en la Sierra Sur, Alcalá de Guadaíra en el área metropolitana de Sevilla, La Puebla del Río en la zona del Aljarafe, Alcalá del Río en la Vega del Guadalquivir o Guillena, pesando además testimonios de olor a quemado.

Aunque esta jornada no habría sido constatado empíricamente que el humo avistado procediese de los incendios que están asolando Extremadura, lo cierto es que ya la jornada previa del lunes hubo avisos de esta misma naturaleza desde los municipios de Constantina y San Nicolás del Puerto, en pleno corazón del parque natural de la Sierra Morena Sevillana; y en esa ocasión sí fue confirmado que el humo detectado procedía de Extremadura.

La página MeteoenSevilla.es ha difundido además en las redes sociales que «el aspecto turbio del cielo es consecuencia del humo procedente de los incendios forestales».

En San Nicolás del Puerto, por cierto, eran detectados la tarde de este pasado lunes tres episodios de contaminación atmosférica por ozono entre las 17,00 y las 20,00 horas, coincidiendo con el último día de aviso meteorológico por la última ola de calor, según informa Europa Press.

También con relación a este pasado lunes, el 112 tiene registradas un buen número de llamadas de aviso por avistamiento de humo en el norte de la provincia de Córdoba, humo que finalmente fue constatado que procedía de los incendios de Extremadura.