Un hombre muere tras caer desde seis metros mientras reparaba el techo de una nave de Los Palacios

Ya van 33 fallecimientos de trabajadores en la provincia de Sevilla en lo que va de año, superando el total de 2024, según cifras de los sindicatos

Guardia Civil y Policía Local se desplazaron al lugar de los hechos
Guardia Civil y Policía Local se desplazaron al lugar de los hechos

S. P.

Un hombre de 63 años ha fallecido este viernes tras precipitarse desde una altura de seis metros de una nave en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. Al parecer, se encontraba realizando labores de reparación del techo.

Según ha informado el Servicio ... de Emergencias 112 de Sevilla, el incidente se ha producido sobre las 13.30 horas, cuando recibieron un aviso que alertaba de un varón precipitado del techo de una nave industrial en la avenida Horcajo y requería en el lugar a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

