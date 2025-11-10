El segundo policía herido en Isla Mayor recibió un disparo en el chaleco antibalas que le rompió las costillas

El tiroteo suscitado la madrugada del pasado sábado en la agrupación de naves de la carretera de los Toruños, en Isla Mayor, al sorprender un grupo de narcos a un equipo de agentes de la Policía Nacional que realizaba labores de vigilancia ante una ... operación de traslado de drogas no se saldó sólo con uno de los policías herido de bala en la ingle, sino que otro de sus compañeros tiene dos costillas rotas al encajar un balazo parado por su chaleco antibalas y un tercero sufre además una fractura de tríceps.

Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la Asociación Federal de Policía (AFP), precisando que este otro agente herido con dos costillas rotas está de baja y se está recuperando en su domicilio, después de haber sido asistido en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Fue a este centro hospitalario a donde este efectivo y el tercero lesionado con una fractura de tríceps llevaron a su compañero herido de bala en la ingle, tras el citado encontronazo con un grupo de narcos que circulaba en una camioneta tipo «pick up».

Como ha informado la Policía Nacional, el agente herido de bala en la ingle se encuentra estable tras ser operado en el hospital Virgen del Rocío y sigue siendo asistido por los sanitarios.

Los tres mencionados agentes conformarían un equipo que, desde un vehículo, estaba realizando labores de vigilancia y seguimiento en Isla Mayor ante una posible operación de traslado de sustancias estupefacientes.

Los citados tres agentes, pertenecientes al Greco de la Policía Nacional, habrían tenido un encontronazo con una camioneta tipo «pick up» que transportaba droga y desde la cual los narcos les habrían disparado con un rifle de guerra modelo Kalashnikov AK-47, con el resultado ya descrito.

A partir de ahí, la Policía Nacional, con el apoyo de la Guardia Civil, cercaba por completo la mencionada agrupación de naves de Isla Mayor, en una vía rural flanqueada por arrozales, interviniendo en la misma con decenas y decenas de vehículos y agentes de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO), con la movilización de un helicóptero y de muchos agentes, con armas largas y todo tipo de equipamiento. Pocas veces se ve un despliegue de esta envergadura.

Hasta ahora, los agentes han logrado intervenir una primera partida de unos 700 kilos de hachís y dos coches robados en uno de los registros realizados en la zona de naves; además de otros 3.800 kilos de la misma droga en otra nave, que habrían sido transportados mediante una narcolancha procedente de la costa gaditana.

La operación sigue abierta, al objeto de arrestar al autor o autores de los disparos, porque si bien el mismo sábado trascendía el arresto de un varón en las mencionadas naves, la Policía asegura que su detención responde a motivos ajenos a la operación como tal. Así, no habría aún detenidos por el citado tiroteo.