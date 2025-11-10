Suscríbete a
El segundo policía herido en Isla Mayor recibió un disparo en el chaleco antibalas que le rompió las costillas

El tercero de los agentes que componía el equipo que realizaba la vigilancia en la zona de naves sufre una fractura de tríceps

Un inoportuno cruce entre los policías y un 'pickup' dispuesto para el alijo desató el tiroteo de los narcos en Isla Mayor

El operativo en Isla Mayor para buscar a los narcos que dispararon a policías destapó 700 kilos de hachís

Agentes en la operación de Isla Mayor David Arjona/EFE
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

El tiroteo suscitado la madrugada del pasado sábado en la agrupación de naves de la carretera de los Toruños, en Isla Mayor, al sorprender un grupo de narcos a un equipo de agentes de la Policía Nacional que realizaba labores de vigilancia ante una ... operación de traslado de drogas no se saldó sólo con uno de los policías herido de bala en la ingle, sino que otro de sus compañeros tiene dos costillas rotas al encajar un balazo parado por su chaleco antibalas y un tercero sufre además una fractura de tríceps.

