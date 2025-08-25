Herido un pintor de 56 años al precipitarse desde un tejado y caer sobre él la escalera que usaba en Castilleja de la Cuesta El trabajador siniestrado ha sido evacuado al hospital San Juan de Dios de Bormujos

Nuevo accidente laboral en la provincia de Sevilla, que arrastra un auténtico año negro en materia de siniestralidad en el tajo. Esta vez ha sido en Castilleja de la Cuesta, donde un pintor de 56 años de edad se ha precipitado desde el tejado de una cochera, cayendo además sobre él la escalera que usaba para su trabajo.

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta y el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía han informado de que el accidente ha ocurrido a las 10.25 horas de esta mañana de lunes, cuando un varón de 56 años de edad que trabajaba como pintor ha sufrido una caída desde el tejado de un garaje, precipitándose unos dos metros y medio.

Además, ha caído sobre él una escalera con que estaba realizando sus labores de pintor, siendo movilizado ante ello un dispositivo conformado por efectivos de la Policía Local, los bomberos del Aljarafe, adscritos al Consorcio Provincial de Bomberos; la Guardia Civil y el 061, que ha evacuado al herido al hospital San Juan de Dios del Aljarafe, ubicado en Bormujos.