Hallan el cuerpo del hombre que apuñaló a su expareja en Cantillana

Este domingo sobre las 10.00 de la mañana ha sido encontrado sin vida el cuerpo del hombre que apuñaló hace más de diez días a su expareja en la localidad sevillana de Cantillana, y sobre el que pesaba además de una orden de alejamiento, una orden de busca y captura, después de que trascendiese públicamente aquella agresión con un arma blanca en plena calle de la citada localidad sevillana. Dicha mujer ya está en buen estado y fuera de peligro.

A la espera de que se le realice la autopsia al cuerpo del presunto agresor por parte del Instituto de Medicina Legal, fuentes del instituto armado apuntan a este periódico que a falta de que así lo indique la autopsia, que se efectuará este mismo lunes, el hombre que se habría ahorcado en la zona sobre la que se seguían manteniendo las pesquisas era el que estaba buscando la Guardia Civil. Este descubrimiento llega doce días después de que se cometiese dicho ataque. La víctima de dicha agresión, que fue herida, figura en el Sistema Integral de Seguimiento de casos de Violencia de Género (Viogén) y permanecía custodiada hasta que el hombre fuera detenido, pero este domingo ha sido hallado sin vida.

Cabe recordar que aquella agresión en dicho municipio se produjo sobre las 19.30 horas de la tarde del pasado 9 de septiembre en la plaza del Llano, en el casco histórico de Cantillana, donde esta mujer estaba al cuidado de una persona mayor, y la misma fue víctima de una agresión de manos de este varón, que la acuchilló en el cuello. Según confirmó el subdelegado del gobierno, Francisco Toscano, el presunto agresor estaba identificado por las autoridades y tenía una orden de alejamiento de su exmujer en activo desde el pasado mes de junio.

En este punto, se ha procedido por parte de la autoridad judicial el levantamiento del cadáver del presunto agresor con el fin de que este mismo lunes se le practique la autopsia. Hay que resaltar que la agresión causó gran estupor entre los vecinos, que condenaron sin paliativos este nuevo ataque y se mantuvieron activos en la búsqueda del presunto agresor, que ha acabado con su vida, aunque de momento se desconocen más detalles sobre este nuevo suceso.

El día de la agresión, en Cantillana fue movilizado un importante dispositivo de emergencia, y la mujer fue evacuada a un centro de salud del municipio cantillanero y después a un hospital de Sevilla capital, el Virgen Macarena, mientras la Guardia Civil desplegaba sus efectivos, incluso con un helicóptero, en busca del presunto autor de los hechos. La agresión ocurrió después de que el domingo anterior al incidente, un varón de 46 años matase a puñaladas a su pareja, una mujer de 47, en el barrio hispalense de Valdezorras.