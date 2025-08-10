La Guardia Civil salva en Cantillana a un hombre de 28 años herido en una pelea

Agentes del puesto de la Guardia Civil de Cantillana se llevan al detenido en la pelea

La Guardia Civil ha auxiliado a un varón de veintiocho años de edad cuando estaba siendo agredido por un vecino en la localidad sevillana de Cantillana. Los agentes fueron alertados por los gritos y voces que procedían del exterior del Acuartelamiento de la localidad mientras se disponían a iniciar su servicio.

Personados de manera urgente en el lugar de los hechos los agentes intervinieron en una pelea entre dos varones en plena vía pública. La actuación inmediata de los guardias civiles se saldó con la detención de un varón como presunto autor de un delito de lesiones. Asimismo, y de manera urgente se procedió al auxilio de la víctima de dicha agresión, un joven varón vecino de la localidad, quien presentaba una herida abierta en la cabeza con abundante pérdida de sangre desvaneciéndose en presencia de los agentes.

Inmediatamente los agentes realizaron maniobras de primeros auxilios de control de hemorragias y de reanimación RCP durante aproximadamente diez minutos, resultando de las mismas la recuperación de las constantes vitales de la víctima, trasladándolo urgentemente hasta el centro de salud de la localidad.

La rápida actuación de los agentes del puesto de Cantillana propiciaron que esta persona no perdiese la vida, siendo posteriormente estabilizado por servicios médicos. El detenido junto con las diligencias fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente como presunto autor de un delito de lesiones graves.