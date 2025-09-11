Destapan una fábrica clandestina en un pueblo de Sevilla que producía 1.200 cigarrillos por minuto

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Carpados', ha desarticulado una organización criminal dedicada a la instalación de fábricas ilegales de tabaco, encontrando más de diez millones de euros en mercancía. Durante la operación, se han detenido siete personas por los delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

Uno de los detenidos se encontraba en búsqueda activa por Interpol. Se estima que la fabricación y posterior distribución de cigarrillos, ha supuesto un fraude a la Hacienda Pública de cerca de medio millón de euros diarios durante los tres meses que se mantuvo la actividad ilícita, pudiendo ascender el perjuicio total hasta en unos 45 millones de euros.

La investigación se inició tras detectar una fábrica clandestina ubicada en una nave industrial de La Rinconada, con una capacidad de producción de 1.200 cigarrillos por minuto, equivalentes a 1.728.000 cigarrillos diarios.

Simultáneamente, fue registrada una vivienda de Sevilla capital, residencia de los responsables de la red, así como en una segunda nave industrial detectada en El Coronil (Sevilla), utilizada como almacén, donde se encontró la mercancía. Durante los registros se han incautado dos armas de fuego, un revolver modificado y una pistola. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.