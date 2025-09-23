La Guardia Civil frustra en pleno robo la fuga de dos ladrones conocidos en Gerena Según la benemérita, los dos detenidos están implicados en el robo de una frutería de la localidad, de donde sustrajeron 1.200 euros

La Guardia Civil ha detenido en la localidad sevillana de Gerena a un hombre de 51 años de edad y una mujer de 43 años, por su supuesta implicación en un robo con violencia en interior de una vivienda habitada.

Los hechos ocurrieron cuando la Central COS 062 de la Guardia Civil recibió aviso de un posible robo en una vivienda. Rápidamente, varias patrullas acudieron al lugar indicado, logrando interceptar a los autores en su huida, procediendo a su detención. Esto fue posible gracias a la colaboración vecinal, al señalar a la Guardia Civil la dirección que iban tomando los implicados en la fuga.

Según manifestación de la víctima, los detenidos accedieron al interior de la vivienda, siendo sorprendidos por su morador en el interior en el momento que estaban sustrayendo diferentes objetos. Esto llevó a un forcejeo, durante el cual los autores intentaban taparle la boca para impedir que pidiera ayuda, provocándole lesiones de carácter leve en el brazo. Finalmente, los autores huyeron del lugar con los enseres en una mochila la cual fue interceptada por la Guardia Civil tras su detención.

Una vez trasladados los detenidos al acuartelamiento, las investigaciones continuaron, comprobando que al detenido varón le constaba en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación. Además, según los indicios obtenidos, los dos detenidos están implicados en el robo de una frutería de la localidad, de donde sustrajeron 1.200 euros, según manifestación del perjudicado.

La investigación continúa abierta con el objetivo de determinar si pudieran estar implicados en otros hechos delictivos ocurridos en Gerena, así como en otras localidades limítrofes. Los detenidos junto con las diligencias instruidas serán puestos a disposición judicial.