La Guardia Civil detiene a la pareja del presunto autor del tiroteo mortal de Las Cabezas

La Guardia Civil ha detenido a la pareja del hasta ahora único detenido por el tiroteo que ocurrió durante la pasada medianoche en la localidad sevillana de Las Cabezas a consecuencia del cual horas después falleció uno de los heridos en la reyerta. El incidente se originó en un bar de la localidad, concretamente en la zona de la Plaza Mártires del Pueblo.

La Guardia Civil asumió de inmediato la investigación de los hechos y a primera hora de la mañana informó de la detención de un individuo, de entre 35 y 40 años y vecino de la localidad de Las Cabezas, como presunto autor de los hechos. Según afirmó el propio alcalde, «era ya conocido» por la Guardia Civil y la Policía Local. A última hora de la tarde se ha procedido a la detención de una segunda persona implicada en este tiroteo mortal, al parecer, la pareja sentimental del hombre arrestado. Esta mujer está involucrada en los hechos pero la investigación apunta a que el autor material de los disparos es el varón detenido horas antes. Los agentes han conseguido recuperar el arma usada en el tiroteo, una prueba clave para abordar estas pesquisas.

Los hechos ocurrieron casi ya en la madrugada del viernes, cuando en un establecimiento de comida rápida de la citada plaza tuvo lugar una pelea que, a los pocos minutos, quedó disuelta.

No obstante, pasada una media hora, una de las familias involucradas en la pelea volvió al lugar de los hechos y se produjeron entonces los disparos. En la trifulca están involucradas familias de Las Cabezas y de Los Palacios.

Los agentes del Instituto Armado que se desplazaron hasta el lugar de los hechos encontraron a un hombre con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el hombre con un disparo en la cabeza, en estado crítico, fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío, donde finalmente murió en la mañana de este viernes.