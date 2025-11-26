Suscríbete a
Golpe en Écija y Marinaleda a una organización criminal que traficaba con 100.000 euros en picadura de tabaco

Nueve personas han sido detenidas en el marco de esta investigación desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Nacional

Plantación de marihuana
Plantación de marihuana Guardia Civil

ABC de Sevilla

Sevilla

La Guardia Civil junto con Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Agencia Tributaria han realizado la operación conjunta Fraypanes/Vega, desarticulando una organización criminal asentada en la localidad de Écija y Marinaleda (Sevilla) deteniendo a nueve personas supuestamente dedicadas al contrabando ... de tabaco y tráfico de drogas.

