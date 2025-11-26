Golpe en Écija y Marinaleda a una organización criminal que traficaba con 100.000 euros en picadura de tabaco

La Guardia Civil junto con Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Agencia Tributaria han realizado la operación conjunta Fraypanes/Vega, desarticulando una organización criminal asentada en la localidad de Écija y Marinaleda (Sevilla) deteniendo a nueve personas supuestamente dedicadas al contrabando ... de tabaco y tráfico de drogas.

La investigación se inició en el mes de junio del presente año, cuando se tuvo conocimiento del envío de partidas de picadura de tabaco a diferentes puntos de la geografía nacional con origen Sevilla. Esto originó un equipo conjunto de trabajo entre los distintos cuerpos, que ha dado como resultado la desarticulación de una organización criminal dedicada al picado, distribución y venta de tabaco, así como al tráfico de drogas.

Fruto de la investigación, se consiguió detectar a uno de los integrantes de la organización, la persona encargada del transporte de la picadura para su distribución a distintos puntos de la geografía nacional. Los investigadores detectaron que la organización delictiva adoptaba unas rigurosas medidas de seguridad, lo cual no fue impedimento para que pudieran identificar a todos sus miembros.

Una vez reunidos todos los indicios, se realizaron varias entradas y registros en varias localidades de la provincia de Sevilla, desarticulando la fábrica donde se picaba la hoja de tabaco, se envasaba la picadura y se distribuían ambos productos, así como el lugar donde se estaba cultivando marihuana para su posterior venta al público.

Entre los efectos incautados, destacan la maquinaria utilizada para la realización de las actividades delictivas y 568 kilos de picadura de tabaco, todo ello por un valor en el mercado aproximado 96.560 euros. Además, durante los registros se halló una plantación con 100 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, siendo detenidas 9 personas, por su presunta participación en los hechos.

En la operación han participado la Unidad de Análisis e Investigación de Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla, el Grupo Operativo Local de Policía Judicial de Policía Nacional de Écija (Sevilla), Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de Córdoba, USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y UPR del Cuerpo Nacional de Policía.