El gerente del consorcio de bomberos pide a los alcaldes de las provincias «medidas de autoprotección»

La falta de garantías en materia de protección no es el único quebradero de cabeza que tiene el Consorcio de Prevención, Extinción y Salvamento de la provincia de Sevilla este tiempo en el que no está garantizada íntegramente la participación de los bomberos en ... agosto y septiembre. El personal de bomberos de diversas estaciones sevillanas a nivel provincial viene mostrando su descontento de forma continuada por el cierre de algunos parques de bomberos y otros déficits que están afectando también en el servicio de emergencias. Casos como el de Marchena, que vio cerrado el suyo el 12 de julio debido a la falta de personal, o los bomberos del municipio de Cantillana, que el pasado mes de julio se quedaron sin agua en plena intervención, al ver cómo su único camión operativo se quedaba en fuera de juego por tercera vez, son algunos de los pueblos que exigen medidas urgentes para acabar de un vez con la precariedad de sus condiciones. A este par de ejemplos se une la indicación del gerente del consorcio, Armando Fidel Gutiérrez Arispón, asegurando que «en estos momentos resulta imposible poder garantizar la prestación de todos y cada uno de los servicios de retén solicitados durante los meses de agosto y septiembre», sin dejar de impulsar a los 91 pueblos sevillanos que no alcanzan esa barrera de los 20.000 habitantes a tomar las «medidas necesarias de autoprotección para minimizar los riesgos que pudieran ocasionar situaciones de emergencia».

Así, el colectivo de Bomberos de la Provincia de Sevilla, que forma parte del consorcio, ha denunciado sin cesar el mal estado de algunos camiones averiados tras atender muchas de sus demandas, la ausencia de equipo hidráulico, materiales de protección que están caducados y la obligación de mantener los EPIs en vehículos particulares para efectuar guardias y algunos refuerzos. También recriminan al consorcio la falta de formación específica para vehículos especiales como el NBO o barcas de salvamento, por no hablar de la inexistencia de evaluaciones de riesgos, todas ellas recriminaciones que han llevado de forma pública en redes sociales y han trasladado a los órganos competentes. Otra de las acusaciones vertidas por personal de este órgano hacia el representante del colectivo es la vulneración de los derechos sociales, desgranan, recogidos en el acuerdo de funcionarios de la Diputación de Sevilla, a la que achacan no haber gestionado de forma óptima el sistema de guardias, ni haber negociado ninguna Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ni Valoración de Puestos (VPT), o mejoras dentro del cuerpo. Una de las alcaldesas de una localidad plenamente afectada por toda esta problemática, la de Pedrera, Lucía Ruiz, de Izquierda Unida, eleva el tono en este periódico al mostrar su preocupación e inquietud «por la seguridad de los vecinos y vecinas y por la falta de capacidad para responder ante una emergencia. En una época de especial riesgo, como es la estival, a la que se suma además la celebración de nuestra feria», apostilla. La Diputación asegura que garantiza el servicio de bomberos «las 24 horas» Consultados por este periódico, responsables del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de la Provincia de Sevilla adscrito a la Diputación de Sevilla aseguran que el servicio de bomberos «está garantizado ante la emergencia en toda la provincia las 24 horas«. Expresan que las cartas enviadas desde el consorcio a los municipios hacen referencia exclusivamente a las solicitudes por parte de dichos municipios de retenes para la cobertura de las fiestas y romerías, un servicio que, según cuentan, se presta también por parte de los bomberos de la provincia. Reconocen por otro lado las dificultades que trae el verano y el nivel de alerta »importante« que existe ante emergencias, sobre todo también por la presencia de viento. Desde el órgano provincial añaden que los operativos disponibles están sobre todo dedicados a la intervención de incendios, aunque según la Diputación, también se atiende a situaciones especiales como son fiestas, ferias y romerías. Piden eso sí que las peticiones de los municipios se hagan desde criterios de racionalidad frente a las escalas de emergencias, y según el mismo ente se está cubriendo hasta «un 70% de estas solicitudes» de los municipios. En lo que concierne al aumento de recursos tanto personales como materiales, está consignada y presupuestada en el Plan Director del Consorcio, que ha sido aprobado recientemente por los grupos políticos representados en el seno del Consejo Rector y Junta General.

