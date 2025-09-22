Suscríbete a
La Fiscalía pide seguir investigando la muerte de tres trabajadores en una nave de Coria del Río tras un tornado

El Ministerio Público recurre la decisión «prematura» del juzgado de archivar la causa, cuando se estaba a la espera de la práctica de pruebas y de un informe de la Inspección de Trabajo

Archivada la causa penal por la muerte de tres trabajadores por un tornado en Coria del Río

Estado en el que quedó la nave de la finca El Sequero tras el paso de un tornado
Estado en el que quedó la nave de la finca El Sequero tras el paso de un tornado
Jesús Díaz

Con fecha del pasado 1 de septiembre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria del Río dictó un auto por el que se cerraba la investigación penal del accidente laboral ocurrido el 4 de abril en una nave agrícola ... de la finca El Sequero de este municipio en el que murieron tres trabajadores como consecuencia del colapso del techo del inmueble y su posterior derrumbe por un tornado. Si bien, la Fiscalía considera «prematura» esta decisión de la instructora a la vista de que aún restaban pruebas por realizar e informes por recibir, como el de la Inspección de Trabajo.

