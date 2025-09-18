Suscríbete a
La Fiscalía pide archivar la investigación contra Ricardo Sánchez por el caso del tanatorio de Mairena del Alcor

Descarta que los trámites municipales supusiesen administración desleal, prevaricación o tráfico de influencias y zanja que «procede el sobreseimiento»

Ayuntamiento de Mairena del Alcor
Fernando Barroso Vargas

La Fiscalía ha solicitado al Juzgado número uno de Carmona el archivo de la investigación relativa al proyecto de tanatorio privado en Mairena del Alcor, al no apreciar delito alguno en los hechos objeto de la causa.

En un escrito firmado el pasado 2 ... de septiembre y recogido por ABC, la Fiscalía da cuenta de estas actuaciones derivadas de una denuncia del Grupo socialista de Mairena del Alcor, por un presunto delito continuado de prevaricación, en concurso con otro de tráfico de influencias; figurando como principales investigados en la causa el alcalde de Mairena del Alcor, el popular Juan Manuel López; su antecesor en el cargo, presidente provincial del PP y delegado de la Junta en la provincia, Ricardo Sánchez; y el otrora apoderado de la empresa Previpaz SL y miembro de la ejecutiva regional del PP Francisco Rodríguez Roa.

