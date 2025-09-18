La Fiscalía pide archivar la investigación contra Ricardo Sánchez por el caso del tanatorio de Mairena del Alcor

La Fiscalía ha solicitado al Juzgado número uno de Carmona el archivo de la investigación relativa al proyecto de tanatorio privado en Mairena del Alcor, al no apreciar delito alguno en los hechos objeto de la causa.

En un escrito firmado el pasado 2 ... de septiembre y recogido por ABC, la Fiscalía da cuenta de estas actuaciones derivadas de una denuncia del Grupo socialista de Mairena del Alcor, por un presunto delito continuado de prevaricación, en concurso con otro de tráfico de influencias; figurando como principales investigados en la causa el alcalde de Mairena del Alcor, el popular Juan Manuel López; su antecesor en el cargo, presidente provincial del PP y delegado de la Junta en la provincia, Ricardo Sánchez; y el otrora apoderado de la empresa Previpaz SL y miembro de la ejecutiva regional del PP Francisco Rodríguez Roa.

El escrito recuerda que en la investigación, se reprocha a Ricardo Sánchez, investigado exclusivamente por posible administración desleal, una resolución de Alcaldía de fecha 25 de junio de 2015 en la cual se adjudicaba la redacción del anteproyecto del futuro tanatorio municipal de Mairena del Alcor, con la posibilidad de que fuese «dictada a sabiendas de que no podía levantarse en dicho suelo el mencionado tanatorio sin la previa Modificación puntual número 42 de las normas subsidiarias urbanísticas o aquellas que habilitaran la construcción en suelo del cementerio municipal el mencionado tanatorio público».

Ello, merced a un pronunciamiento del secretario general del Ayuntamiento en un informe previo al inicio del proceso de contratación de la obra, de fecha 9 de julio de 2018.

«Pero dicho informe choca con los informes anteriores al dictado de la resolución objeto de la imputación (de contratación de la redacción o diseño del proyecto). De esta manera obran en el procedimiento los informes de 13 de marzo de 2015 de la secretaria general del Ayuntamiento, P.F.E., o el informe de fecha 15 de abril de 2015 del arquitecto de la gerencia municipal de Urbanismo del Ayuntamiento, que indican la compatibilidad del uso con la calificación del suelo sin una necesaria modificación previa, por lo que la resolución dictada por el investigado se basaba en informes que no impedían el dictado de la misma», explica la Fiscalía, zanjando que la renuncia de Ricardo Sánchez como alcalde en fecha 5 de febrero de 2019 para ser delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla «lo desvincula de todos los actos posteriores».

En cuanto a Rodríguez Roa, la investigación aborda su participación en la posterior concesión de la obra del tanatorio privado de Mairena del Alcor aún siendo el mismo parte de la empresa Previpaz, que habría resultado ser beneficiaria de la concesión del Ayuntamiento.

«Así, el investigado, siempre según se desprende de la denuncia así como del atestado de la UCO, siendo coordinador del área de empresas en la Vicesecretaria de Economía, Hacienda y Empleo de la Ejecutiva del PP de Andalucía y cercano por tanto al partido que ostentaba el poder en el Ayuntamiento, habría hecho uso de dicho contacto para conseguir el beneficio pretendido, el contrato público», especifica la Fiscalía.

Pero según el Ministerio Público, la investigación decae respecto a él «desde el punto en que el investigado no tiene cargo alguno en la empresa y, como el mismo manifestó en su declaración ante el juez instructor, no intervino en ningún modo ni en la concesión del contrato ni en las negociaciones previas y posteriores al mismo».

«Reconoce lazos familiares con los cargos directivos de Previpaz, pero ninguno de los testigos que han declarado le han atribuido participación en la concesión y construcción del tanatorio, así como no consta que tuviese cargo directivo alguno en la mencionada empresa en el momento en que se desarrollaron los hechos», expone el fiscal en su escrito.

Y además, con relación al presunto delito de prevaricación urbanística atribuido a Juan Manuel López, actual alcalde y presidente de Agencia Pública de Urbanismo hasta diciembre de 2024; Juan Alfonso Fernández Curado como administrador de la empresa Gesit Trazabilidad y de nuevo Rodríguez Roa; la Fiscalía analiza la emisión y firma de las resoluciones municipales de 2021 que conceden la licencia de obra mayor para el proyecto de tanatorio privado y la resolución de junio de 2023 para efectuar el cambio de titularidad de los expedientes, bajo la premisa inicial de que «dicha resolución, lo que debería haber acordado es la caducidad del expediente por transcurso de los plazos administrativos».

Pero la Fiscalía cita preceptos jurídicos según los cuales «podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento«.

«La aplicación de esos principios produce, en administraciones de tamaño pequeño y con poco personal, que no se declare la caducidad de los expedientes y se dejen abiertos sine die. Así lo indica la vicesecretaria del Ayuntamiento de Mairena del Alcor en su informe de fecha 9 de octubre de 2024. Y es por ello que los investigados alegan que, el haber declarado la caducidad del expediente podrían haber sido una actuación que rozase la prevaricación por apartarse del criterio habitual del Ayuntamiento, criterio que aplicaban a todos los administrados», precisa la Fiscalía.

Por eso, explica que «no es una resolución que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente aceptable o que suponga la sustitución del criterio técnico-jurídico por la pura voluntad del político».

«Entramos, por el contrario, en el campo de las irregularidades en el funcionamiento de una administración lastrada por los escasos recursos de personal y económicos que obliga a este tipo de soluciones», concluye la Fiscalía.

El Ministerio Público también aclara que «las obras, tal y como se desprende de las declaraciones tanto de investigados como de las certificaciones de obra, se iniciaron siempre. con posterioridad a la obtención de la licencia». «Con anterioridad sólo se desplegó la actividad (meramente política y publicitaria de colocación de la primera piedra del edificio, sin que la misma pueda considerarse un verdadero inicio de las mismas».

La Fiscalía también descarta un presunto delito de tráfico de influencias, respecto al cual el PSOE aludía a «pelotazo urbanístico»; porque sobre la mesa «no hay documento alguno en las actuaciones que justifique dicho extremo y, además, los testigos que han declarado niegan la existencia de presiones u órdenes de que sus informes fueran en un sentido u otro», en alusión a la profesional técnico jurídico del Ayuntamiento y una arquitecta municipal.

Por eso, la Fiscalía zanja que «una vez que se han agotado las diligencias necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos, procede el dictado de auto de sobreseimiento respecto de los hechos denunciados».