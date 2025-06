La Fiscalía pide archivar la causa penal por el accidente mortal de la cabalgata de Reyes Magos de Marchena

La Fiscalía ha pedido esta semana el archivo de la causa penal por el accidente de la cabalgata de Reyes Magos de Marchena de 2023 en el que falleció una mujer de 72 años porque el informe pericial, adelantado por ABC de Sevilla, dice que todo el equipo musical se enganchó a la batería del tractor que perdió el control, lo que influyó en el sistema eléctrico del vehículo y el conductor del mismo no pudo frenar.

En ese documento pericial se abunda en que el tractor no estaba preparado para asumir el consumo de energía que requería el aparato y, por ende, «la causa del descontrol del tractor fue debida a la falta de capacidad del sistema de alimentación para sostener los requerimientos de energía del aparato de sonido». Coincide además con lo señalado por el tractorista, que ante el juez declaró que advirtió previamente al suceso del peligro que suponía conectar el sistema de audio a la batería del vehículo.

Con ese informe, según trasladan a este periódico fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía no considera que exista responsabilidad penal por parte del conductor, por lo que solicita a la juez instructora que archive las diligencias. No obstante en dicho escrito la Fiscalía plantea que las víctimas puedan acudir a la vía civil para reclamar sus indemnizaciones o a la vía contencioso-administrativa para una reclamación patrimonial a la administración municipal como organizadora de la cabalgata por no comprobar los sistemas de seguridad de todas las carrozas.

En este sentido, una de las acusaciones del caso ha solicitado formalmente al comparecencia de la alcaldesa de la localidad, María del Mar Romero Aguilar, del concejal de seguridad y fiestas, Manuel Suárez Arispón, y de uno de los electricistas municipales como testigos para que presten declaración sobre todo lo ocurrido aquella trágica tarde del 5 de enero y las decisiones a la hora de configurar y autorizar el montaje de las carrozas y los sistemas de altavoces de las mismas.