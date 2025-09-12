Así es la finca de Roca Rey en Sevilla: diseñada por Aníbal González y con una plaza de toros

Andrés Roca Rey, una de las máximas figuras del toreo actual, ha dado un paso más en su vinculación con España al adquirir en Gerena la finca «La Consentida». La propiedad, con una extensión de unas diez hectáreas, cuenta con un cortijo de gran valor arquitectónico y una plaza de toros.

La operación, cifrada en torno al millón de euros, supone la primera gran compra del diestro en territorio español, donde ya suma tres residencias desde que llegara como becerrista hace casi una década.

Una finca con historia ligada a los Hearst

La finca «La Consentida» surgió a raíz de «La Caprichosa», propiedad que en su día perteneció a Joanne Hearst Castro, nieta de William Randolph Hearst, fundador del imperio mediático Hearst Corporation. El magnate estadounidense sirvió de inspiración a Orson Welles para la célebre película Ciudadano Kane (1941), considerada una de las obras maestras de la historia del cine.

Fue precisamente Joanne Hearst quien decidió construir este cortijo para su hija, con entrada propia y el evocador nombre de «La Consentida».

Diseño de Aníbal González

El cortijo de «La Caprichosa», finca original, fue diseñado por Aníbal González, arquitecto de la Plaza de España de Sevilla y referente del regionalismo andaluz. Tras la adquisición en 1984 por parte de Joanne Hearst, se completó la construcción de una plaza de toros que había quedado en proyecto y se levantó el cortijo anejo de «La Consentida» como réplica del primero.

La propiedad, situada a apenas cinco minutos de Gerena en dirección a El Garrobo, mantiene ese aire señorial característico de las grandes fincas sevillanas.

De mecenas a magnates del juego

Joanne Hearst Castro residió en «La Caprichosa» hasta su fallecimiento en 2011, dejando una huella imborrable en Gerena, donde llegó a financiar el alumbrado navideño y organizar concursos con premios económicos para embellecer el municipio.

Dos años después, en 2013, la finca principal fue vendida al empresario mexicano Javier Rodríguez Borgio, propietario de los casinos Big Bola, que la adquirió por 3,9 millones de euros. Rodríguez Borgio impulsó diversas reformas en la piscina, la capilla y la plaza de toros, y en 2018 trató de venderla por 13 millones, aunque sin éxito.

La compra de «La Consentida» por parte de Roca Rey representa la consolidación de su vida en España. El torero se instaló inicialmente en Gerena al llegar como becerrista, antes de mudarse a la urbanización Hato Verde de Guillena tras tomar la alternativa. Con esta adquisición, suma ya su tercera residencia en nuestro país, además de la importante finca que posee en Perú.