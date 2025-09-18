Así es la finca de Manuel Díaz, 'El Cordobés': a 30 minutos de Sevilla y con ganadería propia

Así es la finca de El Cordobés en Guillena

Manuel Díaz 'El Cordobés' y su mujer, la venezolana Virginia Troconis, han convertido su finca de Guillena en un auténtico refugio familiar donde tradición, campo y comodidad se dan la mano.

La propiedad, bautizada como 'Cerro Negro', se compró en 1993, coincidiendo con el año en que el torero tomó la alternativa, y desde entonces se ha convertido en su residencia habitual cuando no está en Madrid por compromisos laborales.

Una finca de 150 hectáreas con historia

La finca Cerro Negro se extiende sobre 150 hectáreas a las puertas de la Sierra Norte sevillana, un entorno privilegiado que regala vistas espectaculares y una conexión directa con la naturaleza. El terreno cuenta con ganadería, olivos centenarios y amplias zonas de campo abierto, ideales para quienes aman la vida rural.

Antes de pasar a manos de El Cordobés, la propiedad perteneció a José Luis Martín Berrocal, padre de Vicky Martín Berrocal y exsuegro del torero, lo que añade aún más valor histórico a la finca.

La fachada blanca y los exteriores de ensueño

La arquitectura de la vivienda respeta la tradición andaluza: paredes encaladas, ventanales de madera y grandes porches que se integran en la naturaleza del entorno. En el exterior, destacan los jardines cuidados, terrazas con vigas de madera y suelos cerámicos que refuerzan el estilo rústico de la finca.

Uno de los rincones favoritos de la familia es el porche principal, decorado con sofás de hierro forjado y maceteros de helechos, donde disfrutan del clima suave de Sevilla durante gran parte del año.

En el interior de Cerro Negro domina un estilo rústico con toques clásicos, donde la luz natural es protagonista gracias a los amplios ventanales. El salón principal, dividido en dos ambientes, combina muebles oscuros, espejos y velas con una gran chimenea, logrando un espacio acogedor y familiar.

La cocina, amplia y funcional, sigue la misma línea estética: muebles de madera en tonos marrones, encimera de mármol marfil y una isla central que se convierte en el lugar perfecto para preparar comidas familiares.

Otra de las estancias más llamativas es un baño de estilo mozárabe, decorado en tonos blancos y bañado por luz natural, reflejando la mezcla de tradición y modernidad que impregna toda la vivienda.

La finca Cerro Negro no ha pasado desapercibida para la pequeña pantalla. Ha sido escenario de programas como 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne o 'Lazos de sangre', donde los espectadores pudieron asomarse a algunos de sus rincones más especiales.

A tan solo 30 minutos de Sevilla capital, Cerro Negro es para Manuel Díaz y su familia mucho más que una finca: es un hogar lleno de historia, naturaleza y tradición andaluza, donde disfrutan de la tranquilidad lejos del bullicio urbano.