Suscríbete a
ABC Premium

Estabilizado el incendio de San Nicolás del Puerto en Sevilla

Los bomberos continúan en labores de extinción y sigue cortada la SE-7101

Imagen del incendio en San Nicolás del Puerto
Imagen del incendio en San Nicolás del Puerto infoca

S. P.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El incendio declarado en la tarde de este pasado lunes en San Nicolás del Puerto (Sevilla) se ha estabilizado esta tarde, pero continúa el corte de la SE-7101 en su totalidad desde la localidad hasta la zona del camping.

Según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) a través de su cuenta de X, «los operarios continúan trabajando en el lugar«, por lo que han pedido »no acceder a la zona del incendio ya que pueden obstaculizar a las labores para su control«.

Actualmente, se encuentran trabajando para su control en el que trabajan un grupo de bomberos forestales, un agente de medioambiente y un vehículo autobomba.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app