Estabilizado el incendio de San Nicolás del Puerto en Sevilla Los bomberos continúan en labores de extinción y sigue cortada la SE-7101

El incendio declarado en la tarde de este pasado lunes en San Nicolás del Puerto (Sevilla) se ha estabilizado esta tarde, pero continúa el corte de la SE-7101 en su totalidad desde la localidad hasta la zona del camping.

Según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) a través de su cuenta de X, «los operarios continúan trabajando en el lugar«, por lo que han pedido »no acceder a la zona del incendio ya que pueden obstaculizar a las labores para su control«.

Actualmente, se encuentran trabajando para su control en el que trabajan un grupo de bomberos forestales, un agente de medioambiente y un vehículo autobomba.