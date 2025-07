La escalera del siglo XVI recién hallada en Osuna que abre nuevas expectativas al patrimonio histórico de la ciudad

Una escalera del siglo XVI que ha aparecido en las excavaciones arqueológicas realizadas por el Ayuntamiento de Osuna, se ha convertido en el hallazgo más importante en los últimos años en la localidad, junto con la Torre del Homenaje que se ... ha localizado también en una zona muy cercana, la Alcazaba. Los técnicos trabajan estos días en descubrir y poner en valor ambas construcciones de hace cinco siglos que ya habían aparecido previamente en un estudio geofísico realizado hace unas tres semanas. Los implicados en este proyecto de recuperación patrimonial, en una zona situada a pie de la Colegiata, pretenden conectarla con el casco histórico ofreciendo otro producto turístico más en una ciudad que ha superado en 2024 los 60.000 visitantes, al menos en una de sus grandes propuestas: el Coto de las Canteras.

El concejal de Patrimonio Histórico, Turismo y Cultural, Jesús Heredia, explica el proyecto partiendo del hallazgo pero con un enfoque global. «Es que cuando sales del parque del Higueral, donde está la escalera hallada, te encuentras con la Torre del Agua, y además hay una conexión con el parque del Maestrito, y el del Caldenegro, junto con la Alcazaba medieval. Todo forma un conjunto en torno a la Colegiata». Aunque no saben cuantificar los plazos de la obra, sí tienen claro que «el concepto patrimonial del proyecto debe abrirse a lo natural».

Es decir, las actuaciones incluyen recuperar la escalera y varias partes del camino a través de los que se subía a la antigua acrópolis monumental hace cinco siglos, y acompañar el entorno con zonas verdes. «Antes de que entrara la enfermedad que acabó con las higueras, esta zona que rodea la Colegiata se podía ver de color verde desde la A92», gracias a las chumberas que rodeaban el edificio. Y es que desde esta vía, Osuna aparece sobre una colina, a media ladera, dominando un amplio paisaje de la campiña sevillana.

Las obras de excavación se llevan a cabo en esta zona elevada en descenso hacia la antigua muralla medieval. El proyecto terminado supone la conexión del parque del Higueral, una vez restaurado, con la plaza de la Rehoya, junto a la Torre del Agua, un edificio del siglo XIV que franqueaba la antigua ciudad por la 'Puerta de Teba' y que en la actualidad alberga el Museo Arqueológico de Osuna, dentro ya del casco histórico. A su vez, el Higueral se unirá a los parques que ya forman parte del entorno de la antigua acrópolis monumental, el de Caldenegro y el Maestrito.

Las zona de excavaciones con el pueblo al fondo y el arqueólogo, Juan Antonio Pérez, a pie de obra C. G.

Para el arqueólogo del Ayuntamiento de Osuna, Juan Antonio Pérez, director de las excavaciones, la importancia fundamental de la localización de esta escalera es «la conexión y apertura natural que debió tener en época renacentista». El arqueólogo, con amplia experiencia en la zona en este tipo de proyectos, dice que la conclusión de lo hallado es que la Colegiata se construye «sobre el conjunto medieval, una villa antigua que, según algunos datos, parece que ocupa el solar de una antigua parroquia de la época de Calatrava (Orden de Calatrava, siglo siglo XII)».

Informe geofísico

La escalera recién hallada abría al pueblo una de las principales fachadas que tiene la Colegiata, la conocida popularmente como Puerta del Sol, «uno de los símbolos del Renacimiento andaluz que, junto con su edificio, representa el poder de los duques Téllez-Girón, duques de Osuna». En esta época, según Juan Antonio Pérez, empieza a cambiar toda la fisonomía de la villa. Este cambio supone una novedad «desde el punto de vista del Renacimiento, en el tratamiento de lo que es la villa antigua medieval y de todo el conjunto urbano, incluso la acrópolis superior».

Las actuales excavaciones al pie de la Colegiata comenzaron después de que supieran el resultado del informe geofísico hace unas tres semanas. «Este informe indicaba que había construcciones a distintos niveles», apunta Jesús Heredia. El arqueólogo asegura que «se detectan estructuras de unas dimensiones y características que hasta ahora no se conocían. El parque reúne hitos arqueológicos de distintos momentos históricos que se pisan unos con otros».

A partir de ahora, este hallazgo formará parte del contexto patrimonial de la misma época que rodea la acrópolis. El otro parque que lo completan es el de los Caldenegros que ocupa cerca del lugar casi diez mil metros cuadrados y es una referencia fundamental para el conocimiento de la zona monumental de la localidad. Las nuevas excavaciones añaden más luz al pasado medieval de Osuna y demuestran, de nuevo, la importancia de su emplazamiento a lo largo de la historia.

En el Higueral se ha descubierto también parte del camino que subía a la acrópolis desde el que se ve toda la ciudad C.G.

La apuesta por el patrimonio del Ayuntamiento de Osuna no es nueva. No obstante, las actuales excavaciones forman parte de una subvención de 2,7 millones de euros concedida dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en destino: Planta de recuperación, transformación y resiliencia«, financiado por la Unión Europea Next Generation y tramitado a través del Ministerio de Cultura.

«Este dinero incluye reforestación, transición digital y energética, incluso los toldos que hemos instalado en varias calles y plazas forman parte del plan, en este caso servirá para desestacionalizar el turismo». También tienen previsto la implantación en la localidad del Documento Turístico Inteligente (DTI), una certificación que dará valor y prioridad a la ciudad con uno de los patrimonios históricos más relevantes de la provincia de Sevilla. Todo para lograr su competitividad en el plano turístico sin dejar atrás que todas las actuaciones deben basarse en la sostenibilidad.

«Los 700.000 euros del proyecto de excavaciones es la inversión más alta que se ha realizado en la comarca», resalta Jesús Heredia que asegura su terminación aunque en un futuro sigan las excavaciones. «Si queda algo para mañana, no pasa nada, el patrimonio hay que ponerlo en valor».

El parque del Higueral se sumará por tanto a lo ya recuperado y a un patrimonio histórico que ha puesto a Osuna en el mapa, sobre todo cuando la Unescoeligió en 2024 una de sus calles, San Pedro, como la más bonita de Europa, después de que apareciera en la famosa serie 'Juego de Tronos'.

Y también después de que se pusiera en valor El Coto de las Canteras, un espacio histórico, conocido como la Petra de Andalucía. Este lugar, adaptado por el escultor Francisco Valdivia, forma parte de una antigua cantera de origen turdetano (hace más de 2.000 años), recuperada en el siglo XXI y uno de los focos turísticos más importantes, no sólo de Osuna, sino de la provincia.