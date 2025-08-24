El enigma de Cazalla: ¿Qué acecha en la carretera que aterroriza a los conductores?

José Manuel García Bautista Sevilla 24/08/2025 a las 08:03h. Compartir Copiar enlace

Hace unos años tuve la ocasión de investigar en una carretera de esta localidad sevillana las presuntas apariciones de un ser que bien podría denominarse como un «fantasma de carretera». Ahora, tiempo después, nuevos testigos reavivan el misterio, impulsándonos a regresar a este inquietante tramo de la carretera donde lo inexplicable parece tener su morada.

Todo comenzó con una llamada a horas intempestiva. Al otro lado de la línea, una mujer muy nerviosa me preguntó:

—¿Eres José Manuel García Bautista?

Respondí afirmativamente. Sin más preámbulo, soltó:

—He visto al hombre fantasma de la carretera de Cazalla del que has hablado en la radio.

Acordamos hablar por la mañana pero su tono, su miedo, lo decía todo: era urgente.

Al día siguiente, la testigo, Pepi, de 63 años, me relató su experiencia:

—Mira, esto fue anoche, sobre la una. Volvíamos a casa después de estar con unos amigos. No bebo ni fumo, tengo buena vista. En ese tramo de curva que hay en la carretera, se cruzó un hombre mayor, encorvado, con gorra. El coche lo iluminó bien. Se giró, me miró. Fue espantoso. Frené. Mi marido intentó bajarse, pero no lo dejé. El hombre se deshacía mientras caminaba… desapareció.

Pepi quedó en shock, y su marido, atónito, le dijo:

—¿Eso qué ha sido? ¡Tira para casa!

Ya en el coche, buscando respuestas, dieron con mi teléfono y me llamaron.

Más testimonios

Hace pocos días, otro testigo se puso en contacto conmigo. Se trataba de Antonio, conductor de camiones con más de veinte años de experiencia en rutas nocturnas por la zona. Me pidió mantener su apellido sin desvelar, pero accedió a contar lo vivido:

—Fue a principios de este mes –julio-, serían las dos de la madrugada. Llevaba una carga hacia Constantina y justo en la misma curva de la que hablas vi a alguien parado en el arcén. Frené porque pensé que era un hombre pidiendo ayuda o que necesitaba algo, pero en cuanto me acerqué vi que no era normal. No se movía, ni siquiera parpadeaba. Estaba como encorvado, con una chaqueta vieja y una gorra, y tenía una expresión rara, como vacía. Lo pasé despacio y, cuando miré por el retrovisor, ya no estaba. Ni un segundo había pasado. No había forma de que se escondiera tan rápido. Sentí un escalofrío en el cuerpo que no me ha dejado desde entonces.

Antonio, acostumbrado a la carretera, no dudó en decirme:

—He visto de todo en la noche, animales, gente cruzando, sombras... pero esto no fue nada de eso. Esto fue otra cosa. Y no quiero volver a pasar por allí de noche. Jamás.

La nueva investigación

Consciente de la gravedad del relato, regresamos al lugar. Fuimos equipados de nuevo con cámaras de visión nocturna, focos infrarrojos, grabadoras y detectores de campo electromagnético (EMF).

Durante el recorrido nocturno no obtuvimos imágenes anómalas, pero sí registros fuera de lo común en cuánto al detector de EMF, cuyo rango normal está entre 30 y 60 unidades, registró picos de 10.621 y 10.942. Una anomalía total. Similar a los que ya registramos tiempo atrás.

Decidimos detener el coche y realizar una sesión de psicofonías. Usamos grabadoras convencionales, «Spirit Box» y «Spirit Radio». Fue entonces cuando captamos dos voces claras, masculinas y profundas. La primera dijo:

—Por favor no lo hagas… y luego… Mi casa.

Más adelante, otra voz dijo:

—Muerte… Accidente.

Nos retiramos, dejando atrás una carretera envuelta en misterio.

¿Qué ocurre en esta carretera?

Es difícil decir qué sucede en este tramo de Cazalla de la Sierra. En un momento nos pareció ver una silueta cruzar detrás del coche, aunque entre la oscuridad y el resplandor de las pantallas, la mente puede jugar malas pasadas.

Aun así, los testimonios y registros objetivos apuntan a algo que trasciende la lógica. ¿Un espíritu que se mantiene en la zona? ¿Un eco del pasado? ¿Sugestión?

Por ahora, no hay respuestas claras aunque si alguna noche cruza esa carretera y siente que no está solo… quizá no lo esté. Cazalla de la Sierra tiene ya su propio punto del misterio: el del «fantasma de carretera».