Écija descubre su glorioso pasado mosaico a mosaico

La actividad este verano en el yacimiento Plaza de Armas de Écija, cuyos restos salieron a la luz en el umbral del segundo milenio, ha sido tan intensa como gratificante. Es el periodo en el que los especialistas de la Universidad Autónoma de Barcelona, ... en virtud de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la localidad sevillana, pueden desplazarse hasta el corazón de la esplendorosa Astigi para trabajar en los últimos hallazgos de este emplazamiento privilegiado. Sergio García-Dils, arqueólogo municipal y primeros ojos que admiraron la riqueza que escondía un lugar hasta hacía escasos años núcleo de chozos conocido por su antiguo uso, el Picadero, sigue eufórico con los resultados de esta última investigación. El equipo de quince arqueólogos y restauradores que se han afanado estos meses en la corona del cerro de San Gil han documentado un mosaico romano de 27 metros cuadrados, datado en el primer cuarto del siglo III en el marco de la investigación arqueológica de la casa palacio romana «más monumental» excavada hasta la fecha en la ciudad.

Aunque la ubicación del Alcázar ha llenado de grandes expectativas a los profesionales desde las primeras excavaciones hace ya un cuarto de siglo, el encuentro con un nuevo hito -y son numerosos- afianza la magnitud histórica de la ciudad, su papel estratégico y su suntuosa forma de vida en la época romana. La riqueza del arte musivo que no sólo desborda la llamada Domus 1, sino también la otra gran casa palaciega de este enclave, así como en otros puntos de la ciudad fundada en el año 14 a. C. por el primer emperador como Colonia Augusta Firma Astigi, no tiene parangón en la península. No sólo por la cantidad de piezas, más de 100 según García Dils, si no por los detalles de sus dibujos y su brillante policromía.

Este último mosaico analizado, ahora tapado por un geotextil para su correcta conservación, se encuentra en el 'oecus', un salón que cumplía funciones de comedor y recibidor de una casa monumental que en el siglo III d. C. hizo 'reformas' sobre otra levantada cuatro siglos antes. En este sentido, cabe recordar, el origen de la localidad sevillana es prerromano y las prospecciones arqueológicas realizadas en este mismo punto han verificado una ocupación permanente por lo menos desde el Bronce Final, hacia el siglo IX a. C. pasando también por las fases tartésica y turdetana.

Esta vivienda era conocida desde 2001 y ha sido objeto de varias campañas de excavación en 2015 y 2017. Pero en este curso, el 'puzle' de su distribución se ha hecho más patente con el citado mosaico. Así, este salón estaba precedido por un patio ajardinado y también decorado por mosaicos, estaba concebido de forma escenográfica, pues el visitante debía atravesar primero un patio ajardinado con un fuente en su centro y pavimentada con mosaicos justo antes de acceder a este salón. En su interior, la preciosista composición geométrica dibuja ocho recuadros: algunos de ellos con representaciones antropomórficas de las estaciones del año y otros con aves. Entre estas últimas se conservan casi completas la primavera y el verano, además de una perdiz y una pareja de faisanes.

La primavera, detalle del nuevo mosaico documentado en el oecus de la vivienda

La casa, en una emplazamiento dominante de la antigua Astigi (en un cota sobre 7-8 metros por encima del foro situado en el llamado El Salón de la localidad) se extiende por unos 1.200 metros cuadrados de los que, estima García-Dils, habrán excavado un 45%. Los resultados de estos trabajos, además, documentan por primera vez cornisas monumentales de estuco decorado en combinación con el suelo, así como fragmentos de pintura mural. Asimismo, permite conocer cómo sería la disposición del mobiliario, dejando los dibujos libres de cualquier enser.

Descrita por Plinio en su 'Historia natural' como capital de uno de los cuatro conventos jurídicos de la Bética -Gaditanus, Cordubensis, Astigitanus e Hispalensis- Astigi, sumó a su importancia estratégica sobre la Vía Augusta por la navegabilidad del Genil hasta la ciudad, una espléndida industria del aceite de oliva que llenó de fortuna a muchos de sus habitantes. En el siglo III d. C., fecha en la que se localiza esta vivienda monumental, se sitúa el comienzo del declive. García-Dils lo compara con el 2005, en los tiempos inmediatamente anteriores a la crisis, cuando la burbuja inmobiliaria aún permitía derrochar.

«Para comparar este nivel monumental te tienes que ir fuera de la península, a Túnez, a las grandes ciudades del norte de África que también tiene esta decoración tan rica», comenta el arqueólogo. Ni siquiera Mérida. «Pese a ser la capital de Lusitania no tenía tanto dinero». García-Dils explica muy gráficamente cómo ese dinero debido al comercio del aceite «chorreaba» entre numerosas familias de la ciudad de la campiña. «Se han documentado ánforas de aceite de Astigi en el sur de Egipto e incluso en Ceilán (actual Sri Lanka). Te vas al norte de Escocia y también hay aceite de aquí, y en la ciudad romana de Augst, en Suiza, también hay ánforas de aceite de aquí», cuenta.

Vista general del mosaico 'Los amores de Zeus'

Así, el negocio del oro líquido cubría un mercado desde el norte por Escocia hacia el sur, en el Magreb, «estamos hablando de un mercado de millones y millones de ánforas en circulación que vienen de aquí» y que implicaba el trabajo de una extensa red de personas. Los beneficios, obviamente, también se expandían entre todos los miembros de esa cadena. «Por eso aquí en Écija hay también mucho mosaico de clase media. Por ejemplo, en la zona de Puerta Cerrada, la calle San Juan Bosco o Avendaño (fuera del casco histórico) también han aparecido mosaicos», cuenta.

Los amores de Zeus

Nada comparado al hasta hora la joya de la corona de la cultura musiva en la localidad sevillana, el mosaico conocido como 'Los amores de Zeus' y del que este año se cumple una década de su descubrimiento. La espectacularidad del hallazgo, debido a su tamaño y calidad, fue considerado por la revista National Geographic como uno de los diez más importantes del año.

Piezas en el Museo y una en la Expo de 1992 Además de los del yacimiento Plaza de Armas conservados in situ, los mejores ejemplares de mosaicos ecijanos se exponen en el Museo Histórico Municipal de Écija. Allí se exhibe el aparecido en la avenida Miguel de Cervantes, 35, de temática estacional; el mosaico báquico de la calle Espíritu Santo -que fue elegido para representar la riqueza arqueológica de la Bética en el Pabellón de Andalucía durante la Exposición Universal de Sevilla de 1992- o uno de los dos grandes mosaicos del Triunfo de Baco, aparecido en la ciudad. Esta pieza destaca por el cuidado tratamiento de sombreado y modelado de las figuras, en una técnica artística que se asemeja a la del impresionismo o el puntillismo.

Ocupaba el triclinio o comedor de la vivienda y en casi 40 metros cuadrados se representan hasta 14 escenas que tratan temas agrícolas, de fertilidad o mitológicos relacionados con los amores de Zeus. Desde el punto de vista técnico destaca el uso masivo de la tessellae, pasta vítrea de rico colorido, lo que dotaba al conjunto de mayor profundidad y profusión de matices. Llega a tal punto, que hasta las gotas de lluvia se han plasmado con esta técnica. El mosaico fue sometido a una restauración en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en 2018 y devuelto a su lugar original un año después.

¿Un sátiro o un sileno?

En la primera campaña arqueológica, en 2001, ya apareció un mosaico casi único en el mundo en otra sala de esta domus de la plaza de armas del antiguo Alcázar. Se trata de un mosaico policromo de traza geométrica localizado en el tablinum -una especie de recepción o despacho situado entre el atrio y el peristilo- y también de motivo báquico. En él se pueden reconocer hasta tres máscaras de teatro, situadas en torno a un emblema central en el que llama la atención una representación de doble lectura, que es precisamente lo que lo convierte en un caso casi exclusivo en todo el mundo. En esa imagen se puede ver de un lado un joven portando un pedum, identificado como un sátiro, y, por el otro, un anciano barbado con un tympanum o pandereta báquica que correspondería a la imagen de un sileno. Está realizado con gran maestría utilizando teselas diminutas de piedra y pasta vítrea, con una rica policromía.

Cuenta García-Dils que cuando se halló ni siquiera sabía si había otros parecidos en el Imperio Romano y que actualmente hay documentado cinco. Así, sólo se conocen los mosaicos de Ascoli Piceno, Luni y de Populonia, en la Península Itálica, y de Diekirch, en Luxemburgo, mientras que para la Península Ibérica constituye un caso único.

Pero ni por esas se libró de sufrir un acto vandálico en marzo de 2015. Por el mismo, se produjo la destrucción completa del emblema central del pavimento musivo, así como de una de las tres máscaras. La Policía Nacional detuvo rápidamente a los autores de esta fechoría, así como la recuperación de las piezas robadas, lo que permitió su restauración.