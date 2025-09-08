Suscríbete a
Écija descubre su glorioso pasado mosaico a mosaico

La documentación de una nueva pieza en una domus del yacimiento Plaza de Armas refuerza la importancia de la cultura musiva en la antigua Astigi fruto del furor por la romanización y el comercio del aceite

Un nuevo mosaico de 27 metros cuadrados refleja el esplendor de la Écija romana

El mosaico de doble lectura, sátiro-sileno, de Écija es casi único en el mundo
Rocío Vázquez

La actividad este verano en el yacimiento Plaza de Armas de Écija, cuyos restos salieron a la luz en el umbral del segundo milenio, ha sido tan intensa como gratificante. Es el periodo en el que los especialistas de la Universidad Autónoma de Barcelona, ... en virtud de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la localidad sevillana, pueden desplazarse hasta el corazón de la esplendorosa Astigi para trabajar en los últimos hallazgos de este emplazamiento privilegiado. Sergio García-Dils, arqueólogo municipal y primeros ojos que admiraron la riqueza que escondía un lugar hasta hacía escasos años núcleo de chozos conocido por su antiguo uso, el Picadero, sigue eufórico con los resultados de esta última investigación. El equipo de quince arqueólogos y restauradores que se han afanado estos meses en la corona del cerro de San Gil han documentado un mosaico romano de 27 metros cuadrados, datado en el primer cuarto del siglo III en el marco de la investigación arqueológica de la casa palacio romana «más monumental» excavada hasta la fecha en la ciudad.

