Dos muertos y un herido grave en un tiroteo en Carmona La Guardia Civil ha desplegado un importante dispositivo en la urbanización Los Nietos y no descarta ninguna hipótesis sobre el crimen

Dos personas han muerto y una más está herida grave, como consecuencia de un tiroteo acontecido en un bar de la urbanización Los Nietos, en el municipio de Carmona.

Según han informado la Guardia Civil y el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, los hechos habrían acontecido sobre las 16,40 horas de este sábado en un bar de la urbanización Los Nietos, en Carmona, una zona de parcelas y chalés ubicada al pie de la autovía A-4, en el tramo comprendido entre el aeropuerto de Sevilla y el casco urbano de la localidad carmonense.

Según las varias personas que han llamado al 112 para dar el aviso de alerta, una o varias personas se habrían personado en el citado bar, en la calle Azahar de la citada urbanización, disparando con un rifle contra otras tantas personas, con el resultado de dos fallecidos y un herido grave.

La situación ha supuesto la movilización de un importante dispositivo de la Guardia Civil, así como el despliegue de un helicóptero del 061 que ha evacuado de urgencia al herido grave víctima de los disparos.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de investigar el asunto, sin que consten detenciones hasta el momento y sin que hayan trascendido tampoco las identidades de los fallecidos o el herido grave.

Los agentes, así, no descartan de momento ninguna hipótesis sobre las circunstancias de este grave crimen, tras el mencionado despliegue policial en Carmona.