Las 'tarbinas o tarvinas', un plato genuino de Dos Hermanas sin definición en la RAE

Es algo tan característico y típico de Dos Hermanas que ni siquiera el vocablo aparece registrado en la Real Academia de la Lengua. Eso sí, si alguien habla de 'tarbinas' o 'tarvinas' – ya que se desconoce si se escribe con b o con v- seguro que es del municipio nazareno o está vinculada al mismo. Hay platos similares como las tortillitas de bacalao, los buñuelos o las pavías pero nada tienen que ver con este.

Desde hace muchísimo tiempo, en las casas durante la Cuaresma y Jueves y Viernes Santo – al ser vigilia estos dos días y los viernes- se hacía una masa con bacalao denominada tarvina – en esta información se escribirá con v que es como más se ve escrita-. Antiguamente, la escritura tampoco era el fuerte de cualquier pueblo y todo se difundía a través del legado oral; de esta forma, empezó a heredarse este manjar típico que cualquier bisabuela, abuela o madre de Dos Hermanas sabe preparar.

Sin embargo, dado los cambios en los estilos de vida, la incorporación de la mujer a los trabajos fuera de casa, la falta de tiempo, etc está provocando que esta tradición vaya mermando. Para que esto no suceda, hay establecimientos hosteleros que han apostado por incluir las tarvinas en sus cartas para mantener la tradición viva y continuar con los sabores típicos de nuestro pueblo para el futuro.

Conservar la tradición

Es el caso de la cafetería bar Julián – antiguamente churrería Julián-. Su caso es muy especial ya que llevan mucho tiempo dedicados a los churros y a la venta de pescado frito fresco, antes en la calle Real Utrera y ahora en Romera. Los hermanos Enrique y Alberto Garrido, con sus respectivas esposas Aurora Camacho y Macarena Fornet, regentan este local en el que las tarvinas se han convertido en un clásico de esta época.

La encargada de hacerlas es Macarena, que aprendió la receta de su abuela: «aunque ella era de Almonte estuvo mucho tiempo aquí y era cocinera, así que adaptó lo que sabía de joven a cómo se hacían en Dos Hermanas», explica.

En cuanto a los ingredientes la cocinera apunta que son harina, bacalao desmigado – y echado en agua la noche anterior-, esa agua, ajo, cebollita fresca, perejil, hierbabuena, un poco de levadura y pimentón dulce. Las cantidades van a ojo, en función del bacalao y la calidad del bacalao. En su caso, al ser especialistas en churros, saben dar un punto único y especial a las masas.

«Todo se mezcla y hay que tener en cuenta que la masa no quede ni líquida ni muy espesa, dejarla reposar y eso sí, fundamental que sepa a bacalao; si no, no está buena la tarvina», continúa. Y otra complejidad es que «la masa no dura mucho tiempo, es de consumo en horas porque no aguanta y se pone mala», matiza.

Y si la masa tiene que salir buena la clave está en freírlas ya que es muy entretenido: «el aceite tiene que estar muy limpio y muy caliente, y tiene que haber bastante. Con una cuchara se echa y hay que estar pendiente que no se peguen unas con otras, por lo que no se puede echar mucha, que suba bien y se fría bien por dentro sin quemarse por fuera».

Macarena friendo las tarbinas una a una y en aceite muy caliente V.J.

Calientes y frías

Así, el arte de la sartén es fundamental para que salga una tarvina rica. Una vez fritas, se sirven calientes, para comer en el momento, o para llevar a casa. Y aunque hay quien no le gustan frías, pasadas unas horas, por la noche o al día siguiente, si la masa es buena, siguen estando exquisitas.

«Además, que no te puedes comer una, mínimo caen dos o tres, es como las pipas, cuando empiezas, no paras», aseguran los cuatro.

Ellos suelen hacerla en esta época y son muchos los grupos cofrades o de costaleros, etc que si organizan algún almuerzo, en el menú tienen que estar incluidas las tarvinas.

De esta forma, al pescaíto frito que sirven se le suman las tarvinas - que se terminan muy rápido- y hacen un menú completo muy local y cuaresmal. Junto a estas, las pavías – con la masa casera y más grandes o pequeñas a gusto del consumidor-, las tortillas – en la que se han especializado con sus rellenos- y los chocos son sus platos fuertes y que van a buena parte de los domicilios de Dos Hermanas.

Además de Julián, en La Tapería – plazoleta de Valme-, Kachito – esquina Carlos I de España y Rellenadora-, y algunos más han querido seguir con la tradición. Y no se puede dejar atrás el Centro Carnavalesco Ibarburu que cada año, en época de carnaval, y dado que es el plato típico dedica una jornada a este manjar, su tradicional 'tarviná', de forma gratuita para los presentes, y que hacen, al estilo tradicional mujeres y hombres de la localidad.