Suscríbete a
ABC Premium

El padrino de Sánchez en Andalucía, en el punto de mira de la UCO por enchufar a Paco Salazar

El histórico alcalde socialista de Dos Hermanas, Francisco Toscano, está siendo investigado por la Guardia Civil por presunta prevaricación administrativa al colocar al asesor del presidente a sabiendas de que no iba a hacer el trabajo

El PSOE andaluz defiende al Ayuntamiento de Dos Hermanas en el caso Paco Salazar: «No hay nada»

La UCO investiga a un asesor de Sánchez por cobrar del Ayuntamiento de Dos Hermanas mientras trabajaba en Ferraz

Francisco Toscano, junto a Pedro Sánchez, durante el mitin en Dos Hermanas en 2017
Francisco Toscano, junto a Pedro Sánchez, durante el mitin en Dos Hermanas en 2017 J. M. Serrano
Javier Macías

Javier Macías

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El histórico alcalde socialista de Dos Hermanas, Francisco Toscano, está en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El grupo especializado del Instituto Armado investiga el enchufe en el Ayuntamiento de esta localidad sevillana ... de Paco Salazar, asesor del presidente del Gobierno y uno de los principales fontaneros del sanchismo desde que el líder del PSOE reconquistara el partido en las primarias de 2017.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app