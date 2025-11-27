El padrino de Sánchez en Andalucía, en el punto de mira de la UCO por enchufar a Paco Salazar

El histórico alcalde socialista de Dos Hermanas, Francisco Toscano, está en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El grupo especializado del Instituto Armado investiga el enchufe en el Ayuntamiento de esta localidad sevillana ... de Paco Salazar, asesor del presidente del Gobierno y uno de los principales fontaneros del sanchismo desde que el líder del PSOE reconquistara el partido en las primarias de 2017.

La juez, que ha admitido a trámite la querella presentada por Vox contra Toscano y Salazar por la colocación como técnico municipal de este último, ha visto necesario que la UCO lleve a cabo todas las diligencias en el Consistorio de Dos Hermanas para recabar toda la información posible sobre el contrato laboral y la posterior excedencia del asesor de Pedro Sánchez.

Según pudo saber ayer ABC, los agentes que registraron el Ayuntamiento han acudido hasta en dos ocasiones en busca de papeles, la primera a finales de septiembre y la segunda el pasado miércoles. La UCO está detrás de los hechos que podrían constituir tres delitos: malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Este último ilícito penal sería atribuible, según la querella de Vox, al exalcalde por ser el funcionario o autoridad pública que intervino en la contratación de Salazar. También, a sabiendas de que el asesor de Sánche cobraba del Ayuntamiento sin acudir mientras trabajaba para Ferraz.

El abogado de Toscano presentó un recurso para que la causa no siguiera adelante. Sin embargo, la respuesta de la juez fue que se estaba ante una 'notitia criminis', es decir, tener conocimiento de la comisión de un posible delito. Y, por tanto, en los hechos que se denuncian existe cierta base idiciaria de la comisión de un delito, razón por la cual ve necesario que la UCO lleve a cabo la investigación.

Esta causa abierta contra Toscano supone volver a situar en el foco judicial sobre el aparato del sanchismo, toda vez que el exalcalde de Dos Hermanas fue el padrino y primer patrocinador en Andalucía de la corriente que derrocó a Susana Díaz en el PSOE. El exregidor gobernó a base de mayorías absolutas desde 1983 hasta 2022, cuando se retiró dando paso al también socialista Francisco Rodríguez, y fue el principal opositor interno de la anterior estructura del partido en la comunidad.

En Dos Hermanas resurgió Pedro Sánchez después de su salida abrupta de la Secretaría General, con Toscano como padre de esta corriente en Andalucía y con el movimiento en las bases de un cuarteto formado por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Paco Salazar, además de Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Su rival política entonces, la expresidenta andaluza Susana Díaz, salió al paso ayer en Cuatro de la noticia publicada por ABC de la visita de la UCO al Ayuntamiento de Dos Hermanas. La antigua líder del PSOE reconoció que siempre se las tuvo «tiesas» con el partido en Dos Hermanas pero que, institucionalmente «no hay nada que reprochar a la labor del Ayuntamiento».

Reacciones del PSOE-A

Por otro lado, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, coincidió ayer paradójicamente con Susana Díaz al señalar que «no hay nada contra el Ayuntamiento de Dos Hermanas» ni contra «ningún cargo público» en relación a la contratación municipal de Paco Salazar.

Recio, en rueda de prensa, explicó que el Consistorio nazareno «lo que ha hecho es facilitar la información de los recursos humanos, como ya hizo en su momento». De esta manera, el Ayuntamiento «ha repetido el mismo procedimiento: facilitar la información en relación a Paco Salazar».

Para intentar desviar el tiro, el portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento andaluz dijo que «con este tema lo que hay es un intento a la desesperada del Partido Popular de poner el ventilador e intentar manchar a un ayuntamiento que ha sido y es un referente de buena gestión política, pública, municipalista a lo largo de los años». Aunque esta investigación judicial parte de la querella presentada por Vox. «Ante lo que tienen encima (los populares) se está poniendo el ventilador sobre este municipio», sentenció Recio.