En libertad provisional tres de los culpables del triple crimen de Dos Hermanas

La Audiencia de Sevilla ha acordado en la mañana de este viernes poner en libertad provisional a tres de los culpables del triple crimen de Dos Hermanas en los que fueron secuestrados y asesinados el 16 de septiembre de 2017 Yilmaz Giraz, alias el «Turco»; su mujer, Sandra Capitán; y la hija de ésta, de seis años. Ante esta decisión del magistrado que ha presidido el tribunal del jurado que ha enjuiciado estos hechos durante dos semanas, en el transcurso de esta tarde abandonarán la cárcel David Hurtado «Tapita», José Antonio Mora y Manuela Muñoz, a los que el jurado sólo los culpó del secuestro del narcotraficante de origen turco.

En concreto, en el veredicto de culpabilidad emitido en la tarde de ayer jueves el jurado consideraba culpables a David y José Antonio, los dos sicarios contratados por el clan de los «Cabos» para secuestrar al «Turco» a cambio de 1.500 euros , de la detención ilegal, y a Manuela Muñoz, cómplice de este secuestro. Ella fue la que hizo de intermediaria entre el «Tapita» y Ricardo García H., alias «Pollino».

Éste, junto a su padre, Ricardo García G. «Cabo», y su mujer, Elisa Fernández H., son los únicos tres de los siete juzgados que fueron considerados los autores de los secuestros y asesinatos de las tres víctimas , cuyos cadáveres fueron hallados quince días después en una fosa en la casa número 168 de la calle Cerro Blanco del barrio del mismo nombre de Dos Hermanas. De este clan de etnia gitana sólo se salvó la matriarca, Joaquina, sobre la que el jurado no vio pruebas de encubrimiento de los asesinatos.

David, José Antonio y Manuela se sentaron el primer día del juicio enfrentándose a penas tan duras como la prisión permanente revisable. Si bien, durante el desarrollo de las distintas fases del juicio han ido viendo cómo tanto la Fiscalía como el magistrado iba rebajando su responsabilidad en los hechos.

En el caso de los dos varones, amigos del gimnasio y conocidos del barrio de Palmete en la capital , la Fiscalía le quitó la petición de prisión permanente revisable por cada una de las muertes por 28 años de cárcel, pues los acusaba del secuestro del «Turco» y por los tres asesinatos.

En el caso de Manuela, se sentaba el 22 de junio por primera vez ante el jurado acusada de complicidad en el secuestro y muerte de Yilmaz, sabiendo que podía pasar 19 años en la cárcel . Las acusaciones particulares solicitaban prisión permanente revisable también para ella porque la consideraban coautora de las muertes.

Ante el juez semanalmente y sin salir de España

Sin embargo, una vez concluyó el juicio propiamente dicho, el magistrado Juan Romeo elaboró el objeto del veredicto (las preguntas que los miembros del jurado deben responder para probar los hechos y la culpabilidad de cada acusado). Entre las mismas no había una sola pregunta que relacionara a Manuela con las muertes , por lo que quedaba automáticamente excluida de los asesinatos.

Tras el veredicto de culpabilidad, la Fiscalía solicita para David, defendido por Javier Gimeno Puche , único abogado de oficio de todos los personados; José Antonio, representado por Mar Hermano y María Luisa Rodríguez ; tres años y medio y para Manuela, defenda por Diego Silva , tres años de cárcel. Las acusaciones particulares, seis y tres años y medio, respectivamente.

Atendiendo a esta importante reducción de las penas solicitadas, el tribunal, a la finalización de la lectura del veredicto, preguntó a las partes si tenían que plantear alguna cuestión sobre la situación de estos tres culpables. Las defensas solicitaron su puesta en libertad provisional . La Fiscalía y las acusaciones se opusieron.

David, en octubre de este año, iba a cumplir tres años entre reja de forma provisional. José Antonio, en enero, otros tres; y Manuela, en septiembre, un año.

En la mañana de este viernes, el magistrado Juan Romeo ha firmado tres autos en los que decreta su puesta en libertad provisional condicional. Deberán comparecer cada lunes ante la Sección Séptima y no podrán abandonar el país hasta que no haya sentencia firme, lo que previsiblemente no sea pronto, pues se auguran recursos contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que se conocerá el 1 de septiembre, por parte de la Fiscalía y las acusaciones, así como las defensas, tanto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como al Tribunal Supremo .

¿Éxito o varapalo?

El veredicto de culpabilidad emitido por el jurado puede tener varias lecturas . Por un lado, puede parecer un éxito porque podría suponer la mayor condena establecida en España hasta la fecha si el tribunal impone a los tres miembros del clan de los «Cabos» tres penas de prisión permanente revisable, una por cada asesinato. Es decir, nueve penas de prisión permanente revisable. Además, seis de los siete acusados han resultado culpables.

Si bien, cabría otra lectura atendiendo a las altas pretensiones de las acusaciones, que finalmente han visto rebajadas y bastante. Éstas venían apuntando a la responsabilidad de todos los acusados en estos hechos . Pero sólo tres pagarán por las muertes. Los dos sicarios únicamente afrontarán el secuestro del «Turco», Manuela sale como cómplice de esta detención ilegal y Joaquina se ha salvado.

La familia de Sandra Capitán , representada legalmente por Juan de Dios Ramírez, está «afectada» por la decisión del jurado. «Está destrozada, pero seguiremos luchando», reconoce a este periódico el letrado.

Además, ha insistido en su r echazo a la puesta en libertad de David, José Antonio y Manuela , haciendo referencia a los hechos ocurridos en Carmona antes del triple crimen y que el magistrado no ha querido que se abordara durante el juicio con jurado.

David y Manuela fueron investigados por un robo con violencia a una anciana en su casa de Carmona . El juez instructor acordó el sobreseimiento de dicha investigación contra Manuela, sobre la que pesan varias sentencias anteriores de la Audiencia de Sevilla y de la Audiencia de Jerez de la Frontera por tráfico de drogas. David, monitor de boxeo, sigue como investigado por los hechos de Carmona.