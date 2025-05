Dos Hermanas: primer día sin bares ni tiendas y con algún debate a pie de calle

En la calle Pachico -rotulada como San Sebastián- el silencio es absoluto. Son las diez de la mañana y las tiendas de ropa o de calzado mantienen la persiana echada. Reina la tranquilidad (y también la tristeza) en el callejero del casco antiguo de Dos Hermanas. Apenas un par de madres vuelven rápido a casa después de haber acompañado a sus hijos al colegio, amén de recargar la cesta en la plaza de abastos. El municipio nazareno vivió este miércoles su primer día de cierre de la actividad no esencial después de haber superado la tasa de los 1.000 casos de contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes . El día transcurrió sin sobresatos, críticas de los empresarios y algún que otro debate a pie de calle.

Los vecinos cuentan que a la plaza de la Mina le falta algo . No se han montado los habituales veladores. «No sé. Es raro verlo todo así. Tan vacío, sin la vida que dan los bares y la gente. Pero bueno, todo sea porque pase todo esto prontito y volvamos a disfrutar de salir y entrar». Los asiduos al mercado municipal cambian la parada, casi obligada, al bar Esperanza para desayunar por paseos hasta el Arenal, donde esperar sentado en los bancos el poco sol que asoma entre las nubes. «Se veía venir. Lo que no se entiende es que aún no nos confinen en casa, porque sería lo mejor y más rápido. Así, al menos se reduce la movilidad y solo salimos por causa mayor », aclara Salvador, pensionista de 68 años que acaba de bajarse del tren de cercanía tras acudir a una revisión médica.

En la avenida de España o la de las rotondas -que se lo digan a los que van a hacer las prácticas de la autoescuela- se echan en falta las mañanas de churros «en el Ferreras» (Casa Núñez). Por su parte, la Asociación Nazarena de Hostelería y Turismo critica que «una vez más vuelven a ser los más castigados injustamente » con el cierre total de sus empresas. «Llevamos meses agonizando. Este nuevo cierre en menos de un año es la ruina para el sector», ha explicado a ABC su presidente, Sergio Jurado, quien ha recordado que, con las circunstancias actuales y las restricciones, las ventas ya habían caído más de un 50%». También ha señalado que mientras ellos bajan la persiana «el foco de contagios sigue en las fiestas privadas y las botellonas que se permiten y nadie acaba con ellas». Algo que también comparten los dueños de otros negocios, como tiendas de ropa o zapaterías , entre otros afectados.

Estas nuevas limitaciones también afectan a los gimnasios y centros deportivos, que han quedado sin actividad. Aun así hay quien no quiere perder la figura y, manteniendo la distancia y «máxima con precaución», aprovecha la mañana junto al Pensador. «Aquí estamos, moviéndonos un poco y practicando deporte, que eso siempre viene bien», reconoce, bajo la mascarilla, una de las vecinas congregadas en este enclave verde.

La mañana avanza con algún que otro repunte de gente paseando o dando vueltas. En la zona de Los Montecillos aún se mantiene vivo el debate generado días atrás con un polémico cartel colgado en una oficina municipal de la zona. En él se indicaba lo siguiente: « No se atenderá a ningún usuario/a que venga vestido con pijama o bata de estar en casa». La imagen se ha hecho viral en las redes sociales y en las calles de la localidad nazarena. «Nos parece una discriminación. ¿Por qué no puedo salir en pijama? Así estoy más calentita y también más cómoda», aclara Loli, habitual a esta indumentaria.

Sin embargo, hay también quien considera que el cartel es correcto y hasta «necesario» en esta y otras zonas de Dos Hermanas. «Vamos a ver, el pijama es una prenda, que como dice el diccionario de la RAE es para dormir, para irse a la cama. No para hacer recados. Además, ya no estamos hablando de la ropa en sí, sino también de que hay quien sale a la calle directamente, sin asearse primero. A mí me parece muy acertada. No podemos ir a todos los sitios como nos de la gana», ha señalado Antonio, otro vecino. El cartel ha sido finalmente retirado. El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha declinado hacer cualquier tipo de declaraciones sobre este asunto que durante unos días ha estado en boca de todos.