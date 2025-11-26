El PSOE andaluz defiende al Ayuntamiento de Dos Hermanas en el caso Paco Salazar: «No hay nada»

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha aseverado este miércoles que «no hay nada contra el Ayuntamiento de Dos Hermanas» ni contra «ningún cargo público» en relación a la contratación ... municipal de Paco Salazar, asesor de Pedro Sánchez, y que está siendo investigado por un juzgado de Dos Hermanas y por la Unidad Central Operativa (UCO), según ha adelantado ABC.

En rueda de prensa en el Parlamento, Rafael Recio se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que agentes de la UCO hayan registrado el Ayuntamiento de Dos Hermanas en busca de los contratos y otra documentación sobre la relación laboral de Francisco Salazar con el Consistorio nazareno en la etapa del también socialista Francisco Toscano como alcalde.

Recio ha aseverado que «no hay nada contra el Ayuntamiento de Dos Hermanas» ni contra «ningún cargo público» de dicho consistorio que, según ha agregado el dirigente socialista, «lo que ha hecho es facilitar la información de los recursos humanos del Ayuntamiento» nazareno, «como ya hizo en su momento».

De esta manera, el Consistorio «ha repetido el mismo procedimiento, facilitar la información en relación a Paco Salazar», según ha abundado el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, para quien «con este tema lo que hay es un intento a la desesperada del Partido Popular de poner el ventilador e intentar manchar a un ayuntamiento que ha sido y es un referente de buena gestión política, pública, municipalista a lo largo de los años». Aunque esta investigación judicial parte de la querella presentada por Vox.

«Ante lo que tienen encima (los 'populares') se está poniendo el ventilador sobre este municipio», ha considerado Rafael Recio, quien ha incidido en defender que por parte del Ayuntamiento de Dos Hermanas «se ha facilitado toda la información».

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE de Sevilla se ha pronunciado sobre otra investigación judicial y de la UCO en relación al que fuera jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, y al respecto Rafael Recio se ha limitado a señalar que «ahí es la UCO la que tiene la información».

Ha agregado que sobre ese tema conoce lo que los medios de comunicación van publicando, y ha abogado por «respetar los tiempos y la investigación que se desarrolle por parte de la justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso de la UCO», ha finalizado.