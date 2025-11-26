Suscríbete a
Este es el recorrido oficial de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla 2026: calles por las que pasará y novedades

El PSOE andaluz defiende al Ayuntamiento de Dos Hermanas en el caso Paco Salazar: «No hay nada»

El portavoz adjunto de los socialistas en el Parlamento acusa al PP de «intentar a la desesperada poner el ventilador» con este asunto, aunque la querella contra el asesor de Pedro Sánchez y Francisco Toscano la interpuso Vox

La UCO investiga a un asesor de Sánchez por cobrar del Ayuntamiento de Dos Hermanas mientras trabajaba en Ferraz

Una imagen de archivo de la fachada principal del Ayuntamiento de Dos Hermanas
Jesús Díaz

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha aseverado este miércoles que «no hay nada contra el Ayuntamiento de Dos Hermanas» ni contra «ningún cargo público» en relación a la contratación ... municipal de Paco Salazar, asesor de Pedro Sánchez, y que está siendo investigado por un juzgado de Dos Hermanas y por la Unidad Central Operativa (UCO), según ha adelantado ABC.

