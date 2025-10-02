Pillan a un ciclista que circulaba bebido por la autopista AP-4 en Sevilla El ciclista presentó una tasa de 0.43 mlg/l en aire espirado, superior a la permitida de 0.25 mlg/l

La Guardia Civil interceptó e identificó a un ciclista que circulaba bajo los efectos del alcohol en la autopista AP-4 a la altura del término municipal de Dos Hermanas. Los sucesos ocurrieron el 23 de septiembre cuando Tráfico fue avisado de la circulación de un ciclista por el kilómetro 15 de la AP-4 en sentido Cádiz, algo que suponía un grave riesgo para su integridad y la del resto de usuarios, ya que la circulación en este tipo de vías está destinada exclusivamente de vehículos a motor.

Ante la situación agentes de la Agrupación de Tráfico de la Comandancia de Sevilla localizaron inmediatamente al ciclista siéndole realizada la prueba de detección de alcohol en el organismo con resultado positivo, arrojando una tasa de 0.43 mlg/l en aire espirado superior a la permitida de 0.25 mlg/l para ese tipo de conductores.

De esta forma, la intervención de la Guardia Civil se saldó con la tramitación de dos denuncias administrativas al Reglamento General de Conducción: una por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y otra por circular en bicicleta por una vía no estando autorizada la circulación de ese tipo de vehículos.

La Guardia Civil recuerda que la circulación de ciclistas por autopista está prohibida, y que el consumo de alcohol multiplica el riesgo de sufrir o provocar un siniestro vial. Este organismo refuerza así su compromiso con la seguridad vial en estrecha coordinación con los Centros de Gestión de Tráfico.