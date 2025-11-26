Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

Paco Salazar vuelve a estar sentado a la derecha de Sánchez para asesorarle en la recta final de la legislatura

La consultora del socialista sevillano, apartado del partido por las acusaciones de comportamientos machistas, ha sido contratada por el presidente del Gobierno para su asesoramiento

El clan de Pedro Sánchez en Dos Hermanas: el kilómetro cero de la ruta del Peugeot

La UCO registra el Ayuntamiento de Dos Hermanas en busca de los contratos del socialista Paco Salazar

Santos Cerdán y Paco Salazar, junto a la sede de Ferraz, en 2017
Santos Cerdán y Paco Salazar, junto a la sede de Ferraz, en 2017 EFE
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pedro Sánchez volverá a contar con el socialista sevillano Francisco Salazar como asesor para la recta final de la legislatura, para lo que ha tenido que rescatarlo después de que el pasado mes de julio se viera obligado a abandonar el núcleo del ... secretario general del PSOE en Ferraz entre acusaciones de comportamientos machistas con compañeras de trabajo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app