Paco Salazar vuelve a estar sentado a la derecha de Sánchez para asesorarle en la recta final de la legislatura

Pedro Sánchez volverá a contar con el socialista sevillano Francisco Salazar como asesor para la recta final de la legislatura, para lo que ha tenido que rescatarlo después de que el pasado mes de julio se viera obligado a abandonar el núcleo del ... secretario general del PSOE en Ferraz entre acusaciones de comportamientos machistas con compañeras de trabajo.

El informe de la UCO que se conoció en junio y que ponía al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el epicentro de la trama de las mordidas en contratos públicos, junto al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, hizo temblar al sanchismo. Entonces, Salazar, uno de los hombres del presidente desde que iniciara allá por 2017 su regreso al PSOE, se erigía como uno de los nombres de relevancia en las altas esferas socialistas.

Sin embargo, Salazar tuvo que cesar el 5 de julio como secretario general de Coordinación Institucional tras la acusación de varias supuestas situaciones de acoso denunciadas por mujeres. La información se conoció horas antes de que fuera nombrado sustituto de Santos Cerdán. Entre los comportamientos poco éticos que le achacaban había comentarios obscenos, proposiciones inapropiadas y abuso de poder. Como informaba este periódico hace dos días, por ahora solo existen dichas revelaciones a la prensa, ya que no se ha registrado ninguna denuncia formal interna, ni tampoco en los tribunales. Un juzgado de Dos Hermanas sí investiga la contratación del Ayuntamiento nazareno durante cinco años pese a que no acudía a trabajar porque tenía su papel en Ferraz.

El Ejecutivo defendía esos días que había actuado con «absoluta diligencia y contundencia» en el caso del asesor del presidente. Además, Moncloa dijo activar un curso para prevenir este tipo de actitudes machistas del que, por ahora, tampoco se han conocido más detalles. Tampoco Ferraz ha informado del avance de las diligencias de investigación que se le abrieron.

Cuatro meses después, Pedro Sánchez ha decidido volver a contar, de cara al final de la legislatura, con dos nombres que le ayudaron a llegar a la Moncloa en el Gobierno como asesores. Así, además a Salazar, ha rescatado a Iván Redondo. En concreto, ha contratado a las consultoras de ambos. El socialista sevillano la creó hace unas semanas. Ambos formaron en su momento tándem tanto en Ferraz como en la Administración central. Ahora vuelven a ser parte del elenco de asesores externos de Sánchez.

Como informaba ABC este lunes, aunque el jefe del Ejecutivo repite en cada comparecencia pública que tiene que no va a convocar elecciones hasta 2027, varios dirigentes cercanos al líder socialista opinan que el desembarco de nuevo de Redondo y Salazar a la sala de máquinas hace pensar que los comicios «van a ser más pronto que tarde».

El papel de los asesores externos del presidente es tan difuso como opaco. Prácticamente no existe ningún documento oficial que corrobore su existencia, más allá de que el resto de colaboradores los avisten a menudo por los despachos del poder.