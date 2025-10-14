historia
El origen del nombre de Montequinto: «Por eso, la gente piensa que es un barrio de Sevilla»
Un divulgador ha contado en las redes sociales las razones de por qué se llama de esta forma
S. I.
Montequinto es uno de los barrios más próximos a Sevilla pero pertenece a Dos Hermanas. Su origen se remonta a época romana y existen hasta restos árabes en la Hacienda de Quinto. Todo esto lo ha contado un divulgador en las redes sociales donde ... ha explicado la razón del nombre de este enclave situado a pocos kilómetros de la avenida de la Paz o del Cerro del Águila.
Ha recordado que los romanos solían colocar una piedra miliar para medir las distancias a lo largo de las calzadas y Montequinto se encontraba precisamente a un quinto de la vieja Híspalis. Además, también se le incluye en el nombre 'monte' ya que esta zona está a más altura que la capital hispalense.
Luego, se ha razonado que hay una cierta elevación del terreno y por eso, «hace un poco de más fresquito que en Sevilla». Por otra parte, hay más referencias históricas como son la de la Hacienda de Quinto, creada aproximadamente en el siglo XIII, siendo un viejo complejo olivarero donde se han encontrado restos arquitectónicos de la centuria mencionada anteriormente y que ha sido reconstruida y rehabilitada por parte de la Junta de Andalucía respetando su arquitectura tradicional.
Montequinto la relacionan con Sevilla por su proximidad pero pertenece al municipio nazareno. Además, tiene unas conexiones directas con la capital gracias al metro y con varias paradas como la que lleva el nombre del barrio, la de Condequinto y la de Olivar de Quintos.
@manugmvlogs 📜 ¿Sabías que Montequinto significa literalmente “quinta milla” desde Sevilla? 🚶♂️ Su nombre viene de la época romana, cuando se medían las distancias con piedras… y justo aquí terminaba la quinta. Un pequeño dato que esconde siglos de historia y conecta esta zona con las antiguas calzadas romanas. 💬 ¿Conocías este origen? Cuéntamelo en comentarios #HistoriaSevilla #Montequinto #Curiosidades #RutaRomana #doshermanas ♬ sonido original - ManuGMV
A pocas calles, está la universidad Pablo de Olavide y por el otro lado, está unido prácticamente el barrio con Entrenúcleos, la ampliación de la ciudad de Dos Hermanas.
