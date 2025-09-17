Así es el nuevo gimnasio que abrirá en Sevilla: solo cierra 5 horas al día

Dos Hermanas se prepara para recibir un nuevo espacio deportivo que promete revolucionar la manera de entrenar. Se trata de Fitness Park Dos Hermanas – Entrenasa, un gimnasio de más de 1.400 metros cuadrados que abrirá sus puertas con un horario casi ininterrumpido: de 6 de la mañana a 1 de la madrugada, los 365 días del año.

El centro contará con zonas de musculación libre y guiada, un espacio de cardio conectado con equipamiento de última tecnología TECHNOGYM, área de cross training, hidromasaje y un espacio relax. Además, los socios podrán acceder a programas de entrenamiento digitalizados desde su propia app, con seguimiento personalizado de su evolución gracias a la báscula biométrica.

Entre sus instalaciones se incluyen racks, multipowers, plataformas de halterofilia ELEIKO, bancos reclinables y hasta cuatro juegos dobles de mancuernas. Para quienes prefieran el cardio, el gimnasio dispondrá de cintas de correr, bicicletas, escaleras mecánicas y máquinas de brazos, todas con acceso a Internet, YouTube, videojuegos, simuladores de carreras y Netflix.

Comodidades y servicios extra

El club ofrecerá aire acondicionado, taquillas con recarga de móviles, duchas individuales, conexión Wi-Fi gratuita, máquinas de vending y un área de hidratación de bebidas. Además, contará con entrenadores personales y actividades colectivas adaptadas a diferentes objetivos.

Precios y promociones

El coste de la cuota será de 17 euros las primeras cuatro semanas y después 27 euros cada cuatro semanas, con permanencia de 52 semanas. También habrá una opción Ultimate Edition por 20 euros extra.

Antes de inscribirse, los interesados podrán probar el gimnasio con un pase de un día por 15 euros, cantidad que se descuenta de la matrícula en caso de apuntarse con permanencia.

Para su apertura, Fitness Park Dos Hermanas – Entrenasa lanza una promoción especial: hasta ocho semanas gratis para los primeros en registrarse, con plazas limitadas.

Con un horario extendido que solo deja cinco horas al día de cierre, la nueva instalación se presenta como una solución ideal para quienes buscan flexibilidad absoluta para entrenar. «No tendrás excusas», prometen desde la compañía, que asegura estar lista para inaugurar un gimnasio a la altura de las demandas actuales de personalización y digitalización del deporte.