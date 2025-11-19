Navidad Park se inaugura este jueves en Dos Hermanas con atracciones y chocolate con churros gratis

Dos Hermanas comienza a vivir la Navidad este jueves, 20 de noviembre, con la inauguración del parque de atracciones Navidad Park.

A partir de las 16.00 horas, las primeras 200 personas que lleguen podrán disfrutar de la típica merienda navideña, ... con chocolate con churros, y de un viaje en el tobogán de hielo o en el Rally París Dakar de forma gratuita.

Antes de las vacaciones escolares, son muchos los colegios e institutos solicitan reserva para que el alumnado, durante una mañana y atendidos por monitores, disfruten del parque además con un descuento del 50% en la pista de patinaje sobre hielo. Esta opción, que cada año suma más centros, se ha abierto también a escuelas de toda la provincia.

El parque, el más grande de estas características en Andalucía - según los organizadores del mismo-, tiene una oferta de más de 40 atracciones entre juegos y restauración.

Nuevas atracciones

Este año se estrenan cinco novedades: la cápsula simuladora RC Virtual, Plane (una atracción recién llegada de China), Mega Aventura, el Octopus y el Látigo, un clásico.

Asimismo, repetirán el Jumping, Scalextric Rally París-Dakar, la pista de choques infantil, el Carrusel Disney, Toro Mecánico, Divertijuegos, las Camas Multijuegos, Baby Paola, Ponys Mecánicos, Trineo Encantado, pista de hielo o el Jamaica x Transformers, entre otras.

Navidad Park tiene fácil acceso en coche, con aparcamientos gratuitos, o en tren, con el apeadero de Cantaelgallo a escasos metros.

El parque estará funcionando durante 48 días y cerrará sus puertas el martes 6 de enero. Durante este mes y medio los horarios serán los siguientes: del 20 de noviembre al 19 de diciembre, de lunes a viernes en horario de 16.00 a 22.00 horas; y los fines de semana y festivos, de 11.30 a 22.00.

A partir del 20 de diciembre y hasta el 6 de enero se amplía el horario de lunes a viernes de 12.00 a 22.00 horas y se mantiene el de los fines de semana y festivos, de 11.30 a 22.00 horas.