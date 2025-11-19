Suscríbete a
diversión

Navidad Park se inaugura este jueves en Dos Hermanas con atracciones y chocolate con churros gratis

Pueden solicitar acudir, por las mañanas, en periodo escolar, colegios de toda la provincia

El parque de atracciones Navidad Park abre sus puertas el 20 de noviembre en Dos Hermanas

La pista de hielo para patinar es una de las atracciones más demandadas
Valme J. Caballero

Dos Hermanas

Dos Hermanas comienza a vivir la Navidad este jueves, 20 de noviembre, con la inauguración del parque de atracciones Navidad Park.

A partir de las 16.00 horas, las primeras 200 personas que lleguen podrán disfrutar de la típica merienda navideña, ... con chocolate con churros, y de un viaje en el tobogán de hielo o en el Rally París Dakar de forma gratuita.

