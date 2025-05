«Melody está cumpliendo su sueño y nosotros con ella»: así habla la familia de la intérprete de 'Esa diva'

Apenas faltan unas horas para que Dos Hermanas esté en el mapa musical europeo, concretamente en el Festival de Eurovisión, de la mano de la representante de España, Melody.

Su pueblo natal está viviendo unos momentos festivos y de apoyo a la artista que interpretará 'Esa diva' en Basilea (Suiza).

Su familia, todos artistas, está pletórica con este sueño que ha conseguido Melody y que ha impulsado aún más la carrera de la artista. «Ella está viviendo un sueño y nosotros con ella, porque se lo ha currado mucho mucho durante toda su vida», comentan algunos de sus familiares, tías y tíos.

Además, no sólo están nerviosos con la actuación sino que su padre, Lorenzo Molina, sus tíos, Los Kiyos y sus tías, Arrasando, actuarán en la gala que se ha organizado en el Auditorio Municipal Los del Río y cuyas invitaciones gratuitas se agotaron en apenas 20 minutos.

Ellos recuerdan los inicios de Melody con mucho cariño y aseguran todo lo que ha trabajado, desde que fue una 'niña prodigio musical' con la conocida como canción de 'Los gorilas'.

Recuerdos

Su tía Pili, habla de «la niña» cuando se refiere a Melody. Ella forma parte del dúo Arrasando, afirma que «desde que era pequeña le gustaba la música y al principio cantaban todos juntos en Los Kiyos hasta que su padre, mi hermana Paqui y yo, nos separamos y creamos Zibayi». «Tenemos cuatro discos pero fue con el tema 'Vivir en paz' cuando decidimos que ella nos hiciese los coros y bailara y desde entonces, la niña, no paraba de decirle al padre que quería estar con nosotros», apostilla.

Son una familia grande – su padre tiene seis hermanos más- y su madre, natural de Cádiz, también son bastantes hermanos. Melody tiene más de 20 primos por parte paterna y ya sobrinos de primos hermanos. «Somos muy familieros, y nos reunimos en el campo todos los sábados y ellos, ahora también su pareja y su hijo, vienen cada vez que pueden a estar todos juntos», explica.

Pili cuenta a ABC que una de sus nietas, Adriana, «se parece mucho a mi sobrina, muchísimo: tiene 9 años y tiene el pelo como ella cuando tenía su edad, la cara, la sonrisa,… todo».

La simpatía de Melody y su forma tanto de actuar como de hablar en un escenario, ante una cámara de televisión o un micrófono de radio, de siempre, ya hacían vislumbrar el carácter artístico de la joven.

Eso sí, su tía asegura cómo ha luchado, se ha preparado en el mundo musical y a nivel físico para poder continuar su carrera musical en la que ha conseguido doble disco de platino en España y un disco de platino latino en América con su disco 'De pata negra', cuando apenas tenía 11 años y que vino tras 'El baile de los gorilas', que la lanzara a la fama con sólo 9 años y descubierta por El Fary. «Me acuerdo que fuimos todos a Madrid con ella a recogerlo, a estar con ella, fue un momento único», rememoran Pili y Paqui, con la ilusión puesta en poder ver en directo, desde su Dos Hermanas natal, a su sobrina convertirse en ganadora de Eurovisión.

Melody con su padre y su abuela en un bautizo abc

Entre sus fans

Cuando era pequeña, Melody residía en Entrenaranjos, la barriada donde también vivía Lola Velázquez, componente del grupo Toma k toma, con sus padres y sus hermanos. La música era el hobby de Lola y conocía a Los Kiyos y, por ende, conoció a Melody cuando sólo era una niña.

Sin embargo, quien más recuerda a Melody es su hija Andrea Cabeza, que se define como «una fan, fan de ella; de hecho me sabía todas sus canciones y mi madre me llevaba a verla actuar cada vez que venía a Dos Hermanas. Me acuerdo de ir a la Caseta Municipal en la Feria». Tan seguidora era de ella, «era mi ídolo musical y veía las actuaciones en video para aprendérmelas y luego participaba en fiestas, por ejemplo, la de verano en la piscina o en el colegio y cada vez que llevaba un tema suyo, ganaba». Andrea estudió en el mismo colegio que Melody, Valme Coronada, aunque es varios años más pequeña y no se acuerda mucho de ella en el centro, ha heredado de su madre la pasión por la música y actualmente canta en el coro de la hermandad de Valme. «Yo cuando veía que mi madre conocía a su familia, alucinaba porque de verdad que era mi ídolo», asegura.

Todos los que la han conocido de niña, antes de que se marchara a Fuengirola, recuerdan que nació y creció artista, micro en mano y sin él y cómo sus padres y su familia la han apoyado en todo momento.

Su abuela paterna, que cumplirá 91 años en unos meses, va a tener la oportunidad de ver a su pequeña en Eurovisión, al igual que toda su familia que está disfrutando cada momento de los previos a este concurso y, sobre todo, al ver la forma en que «la rumbera» se ha convertido en «diva».