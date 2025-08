Martín Calderón, el especialista de cine de Dos Hermanas que ha trabajado con Morgan Freeman, Vigo Mortensen o Angelina Jolie

La pasión por los caballos lo ha acompañado desde que era un niño, gracias a su abuelo, Curro Toro, que era picador. Martín Calderón Toro recuerda sus mañanas, tardes, días enteros rodeado de estos animales y convirtió su afición en su profesión.

Pese a ser muy joven tenía bastante experiencia y era conocido en el sector. Una de las personas con las que trabajaba le abrió las puertas a un interesante mundo: «Eusebio Yáñez, que tenía muchos contactos en el cine y me ofreció, en el año 2001, trabajar en el rodaje de la película 'Alejandro Magno'. Necesitaban a dos personas que fueran hábiles con estos animales y, sobre todo, con ganas de trabajar. No dudó en pensar en mí y nunca podré agradecérselo», explica Martín, quien reconoce que se «moría de ganas por conocer ese mundillo».

Y así comenzó a trabajar para grandes producciones cinematográficas con proyección a nivel mundial doblando a actores en escenas de acción con caballos y especializado en carruajes.

Preparación

Martín cuenta que su trabajo parte por tener una buena base general para las domas de caballos y después se centra en algo más específico dependiendo del guion: enganches, caídas,… «Hago de conductor ciego que se llama cuando salen primeros planos y estoy escondido bajo un cajón del carruaje guiando caballos, con muy poca visión y tumbado o de rodillas, confiando en lo que el coordinador de la acción narra por el pinganillo».

Considera fundamental la buena relación con los caballos porque hay cámaras, humo, explosiones,… y la gran capacidad de reacción que hay que tener ante cualquier imprevisto ya que se trabaja con animales.

En función del tipo de escena el trabajo es uno u otro y se deben tener unos entrenamientos breves pero intensos. «Si son para enganches, riendas largas y se empieza tirando de un pequeño peso para que entiendan las órdenes con la voz; luego, se va ampliando con más caballos y se enseña a caer poco a poco para que no se hagan daño. Los caballos de los actores tienen que ser muy inteligentes y dóciles y necesitan un entrenamiento con tranquilidad para poder andar, trotar, galopar, pararse,…» «El caballo de cine debe tener unas características especiales, una chispa diferente y no sirve cualquier para este trabajo», matiza.

El especialista nazareno de cine mina y se preocupa por los caballos, creando un vínculo especial. Así los ve por las mañanas y a última hora del día para ver cómo se encuentran tras los entrenamientos y darles su tiempo de diversión. El papel del entrenador es crucial.

Peligrosidad

Este trabajo también tiene cierto riesgo pero como dice Martín, «como todo cine de acción aunque, con el día a día se va normalizando».

Eso sí, la preparación no es inmediata sino que antes de empezar a rodar pueden pasar entre uno y cuatro meses de entrenamientos para ir viendo las escenas y luego, cuando se acerca el momento se profundiza más y se pone a punto.

Aunque domina todo con los caballos, Calderón explica que se especializó en «la acción con carruajes ya que se me daba bien y siempre me llamaban para eso. Además, es donde me encuentro más cómodo. Suelo hacer parte a caballo pero tiene que ser que de perfil para doblar a algún actor o algo muy especial».

Martín es un enamorado de su profesión de la que admite que lo que más le gusta es poder aportar «tu granito de arena a la industria del cine y hacer buenas amistades. Es un trabajo que une mucho y muy respetado y reconocido ya que sin la figura del especialista, el cine de acción no sería posible».

Grandes producciones

Este nazareno ha trabajado con directores de cine tan importantes y películas como Oliver Stone ('Alexander'), José Luis Garci ('Sangre de Mayo'), Timur Bekmambetov ('Ben-Hur 2016'), Ridley Scott ('Reino de los cielos'), Gerard Jugnot ('Rosa y Negro'), Mike Newell ('Prince of Persian'), Andrew Adamson ('Crónicas de Narnia'), Jacques Aurdiard ('Los Hermanos Sister'), Hugo Blick ('El Inglés') entre otros sin dejar atrás 'Juego de Tronos'.

Y si se habla de actores: Morgan Freeman, Ben Kingsley, Vigo Mortensen, Colin Farrell, Angelina Jolie, Orlando Bloom, Joaquín Phoenix, Emily Blunt, Alain Delon, Gérad Depardiéu, Jake Guillenhall, Toby Kebell, Gemma Aterton, Richard Coyle,... de los que de muchos ha sido doble como Michael Schumacher en 'Los juegos olímpicos de Axtérix',... Y señala que muchos han aprendido a montar a caballo gracias a él o a alguno de sus compañeros.

Desde Dos Hermanas, Martín Calderón ha recorrido países como Portugal, Francia, Italia, Alemania, Hungría, Rumanía, República Checa, Eslovenia, Reino Unido, Estados Unidos, Marruecos, Argelia,… y distintas zonas de España. No le pesa puesto que afirma que le encanta viajar y «me siento un privilegiado, haciendo profesionalmente lo que me gusta y visitando lugares y rincones del mundo que, si no es por esto, no habría conocido jamás».

En toda la geografía española cuenta que serán unos 200 especialistas a caballo los que hay, entre los que cita a Eugenio Alonso o Hernán Ortiz, de los que ha aprendido y continúa aprendiendo.

Pese a llevar más de 20 años en este mundo piensa seguir dedicándose a ella «mientras el cuerpo aguante y el teléfono suene, aunque sea de forma inmediata y haya que coger la maleta y salir corriendo».

Cuando no está fuera de rodaje Martín se centra en otras actividades como docente de cursos de enganches o una también peculiar, sombrerero, con un taller propio que le ocupa buena parte de su tiempo.