Lidl busca empleados en Sevilla para sus tiendas: estas son las condiciones y los requisitos

La cadena de supermercados Lidl ha publicado en su portal de empleo cuatro nuevas vacantes en la provincia de Sevilla, concretamente en el municipio de Dos Hermanas. Los puestos disponibles abarcan perfiles de tienda, almacén y gestión, con contratos tanto temporales como indefinidos.

Estas oportunidades se enmarcan dentro de los procesos habituales de selección de la compañía, que busca reforzar su plantilla en diferentes áreas. Los interesados pueden optar a jornadas parciales o completas, con condiciones que incluyen formación adaptada al puesto, políticas de igualdad retributiva y beneficios sociales.

Puestos disponibles

Las vacantes activas abarcan distintos perfiles y niveles de responsabilidad:

Cajero/a – Reponedor/a (25 horas semanales, contrato temporal): dos puestos en tiendas de Dos Hermanas (Avda. José Pérez Martí y Avda. de España). Las funciones incluyen atención al cliente, cobro en caja, reposición de mercancía, control de frescura y apoyo en tareas de panadería y limpieza. Se requiere Educación Secundaria Obligatoria, disponibilidad para trabajar por turnos y capacidad de trabajo en equipo.

Área Manager (jornada completa, contrato indefinido): con sede en C/ Torre de los Herberos. El cargo implica la gestión de un grupo de tiendas y de un equipo de entre 80 y 100 personas, además de la supervisión de ventas y procedimientos. Se exige formación universitaria, experiencia en gestión de equipos, nivel avanzado de inglés y permiso de conducir.

Responsable de Almacén Operativa (jornada completa, contrato indefinido): también en C/ Torre de los Herberos. Entre las tareas destacan la planificación de flujos de mercancía, inventarios, gestión de equipos y organización del almacén. Se solicita al menos Formación Profesional de Grado Medio y se valorará experiencia previa en logística y liderazgo.

Condiciones laborales

Lidl ofrece a sus empleados formación adaptada al puesto, salario competitivo, beneficios sociales y políticas de igualdad retributiva. Además, la compañía destaca su apuesta por la conciliación laboral, garantizando jornadas de cinco días, horario continuado y seis fines de semana libres de calidad al año.

Las personas interesadas en estas vacantes pueden consultar toda la información y enviar su solicitud a través de la página oficial de empleo de Lidl: empleo.lidl.es.