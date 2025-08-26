La Laguna de Fuente del Rey: la joya natural oculta de Dos Hermanas

Al rico patrimonio histórico, cultural, monumental y artístico de Sevilla hay que sumar un tesoro natural que se encuentra en el área metropolitana, concretamente en Dos Hermanas, y que sorprende por su belleza y biodiversidad. Se trata de la Laguna de Fuente del ... Rey, en el barrio del mismo nombre y que es un humedal urbano rehabilitado que se ha transformado y convertido en un referente de conservación ambiental y turismo ecológico.

Se encuentra a tan solo unos minutos de la capital hispalense y es un lugar que nadie espera y que ha pasado de ser un espacio degradado a ser un paraje emblemático en toda Andalucía, espacio protegido en continua evolución y que representa un ejemplo de recuperación medioambiental.

Comprendía una superficie aproximada de 4.000 m2 aunque con su recuperación, se amplió hasta las 6 hectáreas aproximadamente. En el centro existe una isleta artificial, muy protegida por la vegetación propia de humedales y donde anidan muchas especies de aves diferentes. La profundidad es de un metro aproximadamente y se abastece de manantiales y del agua de lluvia, por ello la laguna tiene agua durante todo el año.

La Laguna era utilizada, antiguamente, como vertedero y comenzó a recuperarse en la década de los 90 gracias a las actuaciones municipales unidas al interés de colectivos urbanos. Poco a poco empezó a tomar forma con la vegetación autóctona, zonas de aguas abiertas, islas artificiales y senderos naturales que permiten disfrutar del paisaje sin que sea alterado el equilibrio ecológico.

Imagen general de la Laguna de Fuente del Rey V.J.

Fauna y flora

La Laguna de Fuente del Rey alberga más de 80 especies de aves. Entre ellas, 39 especies residentes, 19 invernantes y 18 estivales. También hay otras migratorias como el flamenco pero sí que se observan en determinados momentos. Se incluyen, por ejemplo, el ánade real, focha común, garza real, espátula, martinete, porrón europeo y aves paseriformes como el jilguero, verderón, carbonero común, mirlo, etc. También destacan anfibios como el gallipato, tritón jaspeado o ranita meridional; reptiles (eslizón europeo); peces (carpas o gambusias), crustáceos (cangrejos) o mamíferos (por ejemplo, conejos o erizos); así como multitud de especies de insectos y microorganismos acuáticos.

Por otro lado, el catálogo botánico incluye más de 60 especies diferentes de flora autóctona y adaptada al medio acuático y de ribera. Entre ellas, dentro de la vegetación arbórea y arbustiva, están el taraje, álamo blanco y alegre, acebuche, moreras, espino negro, lentisco, romero, tomillo, aladierno, jara y labiérnago. Entre la vegetación acuática y de ribera, especies como la enea, carrizo, zarza, junco e hierbas anuales y perennes de pradera húmeda.

Estas cifras pueden sufrir variaciones ya que tanto aves como flora pueden aparecer o desaparecer en función de factores climáticos, migratorios y de conservación. Sin embargo, tras años de estudios e investigaciones son una buena referencia de la alta biodiversidad que alberga este valioso ecosistema urbano.

Actualmente, La Laguna es un auténtico aula de naturaleza al aire libre, con recorridos botánicos, puntos de observación de aves, paneles informativos y visitas guiadas para escolares y grupos.

El auge de este espacio cada vez se hace más patente y en 2024 se registraron más de 11.000 visitas, cifra que crece exponencialmente cada año. El perfil de visitante abarca desde familias y escolares -a quienes se les organiza una visita guiada con material para que puedan disfrutar y reconocer lo que habita en este oasis natural en medio de un enclave urbano- hasta fotógrafos de naturaleza, senderistas y aficionados a la ornitología. Y es que se puede realizar un recorrido botánico en el que se observan las especies más características del bosque mediterráneo y de ribera además de dar la oportunidad de observar avifauna con diferentes especies de patos, gallináceas y aves tanto acuáticas como forestales.

El acceso a La Laguna de Fuente del Rey es gratuito aunque se pueden concertar visitas en grupo. Se puede acceder en vehículo particular, a través del carril bici, transporte metropolitano y en autobús desde Sevilla, Línea 3, destino Bellavista-Pino Montano; Línea 37, destino Puerta Jerez-Bellavista; o Línea 132B, Sevilla-Fuente del Rey. La zona cuenta con facilidad de aparcamiento y su localización, próxima a núcleos urbanos, le confiere un indudable interés como zona de esparcimiento y recreo, aparte de sus diversos usos como áreas de educación ambiental. Los horarios de fin de semana son de 9.00 a 14.00 horas; lunes y martes, de 14.00 a 21.00 horas; y miércoles, jueves y viernes, de 8.00 a 21.00 horas. En invierno, el horario cambia.

Sendero en La Laguna de Fuente del Rey turismoprovinciasevilla

Valor histórico

Además del valor medioambiental, la Laguna tiene un gran valor histórico y antropológico ya que ha estado asociada a las vías pecuarias que la rodean, así como a modos de vida agrícolas, siendo un punto de referencia primordial para los habitantes de la zona en distintas épocas. De hecho, la laguna está documentada en mapas de diversa índole a partir del siglo XVII.

Respecto al equipamiento material existe un edificio con distintas dependencias para su uso como aula de naturaleza, tres observatorios de aves y un recorrido botánico.

Y es que pese al crecimiento urbano de Dos Hermanas tampoco se ha frenado su apuesta por integrar la naturaleza en la vida de la ciudad. Desde la reforestación de espacios degradados hasta la creación de rutas interpretativas, el municipio promueve una forma de turismo sostenible, el turismo natural existente. En distintos puntos de la localidad existen otros puntos naturales de referencia como el Parque Forestal Dehesa Doña María, con más de 200 hectáreas; el Parque La Alquería del Pilar, en pleno núcleo urbano, ofrece una mezcla de patrimonio, jardines históricos y naturaleza; o el Corredor verde del arroyo Culebras que conecta espacios verdes y actúa como pulmón ecológico en zonas residenciales.

El turismo en Dos Hermanas va creciendo y con La Laguna de Fuente del Rey hay un gran exponente del mismo. A este de tipo natural, ecológico y medioambiental, pronto se le sumará el de congresos con la apertura de un palacio dedicado, entre otros, a este fin.