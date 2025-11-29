La juez ordena a Empleo buscar el contrato del asesor de Pedro Sánchez en Dos Hermanas para gestionar el hipódromo

La investigación de la contratación del socialista Paco Salazar, asesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el Ayuntamiento de Dos Hermanas en 2012 y el presunto absentismo laboral, sigue su curso. La juez instructora, a requerimiento de los investigadores de la ... Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ordena al Servicio Andaluz de Empleo toda la documentación que obre en su poder sobre la colocación del que fuera alcalde de Montellano hasta 2008 por Francisco Toscano, el histórico alcalde nazareno, para gestionar el Hipódromo Andalucía.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, plaza número 7, ha dictado un nuevo auto, con fecha de 20 de noviembre, en el que acuerda librar requerimiento al SAE para que entregue a la Guardia Civil toda la documentación solicitada. En concreto, la oferta de empleo del Ayuntamiento en el año 2012 para realizar labores de planificación y mantenimiento del Gran Hipódromo de Andalucía; el listado de candidatos y sus currículos, aportados por el organismo autonómico al Consistorio nazareno; o las comunicaciones efectuadas entre el personal del Servicio Andaluz de Empleo y la administración local que haga referencia a dicha oferta de empleo.

Además, los agentes de la UCO, para llevar a cabo las diligencias de investigación, han requerido a este organismo laboral una copia del contrato de trabajo materializado entre Salazar y el Ayuntamiento, que éste habría tenido que comunicar al SAE tras haberse efectuado.

Tras la querella interpuesta por Vox, a través su letrado Fernando Rodríguez Galisteo, contra Francisco Salazar y Francisco Toscano por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, la juez incoó diligencias y encargó la investigación de los hechos denunciados a la Guardia Civil, que derivó el caso a la Unidad Central Operativa.

Los investigadores han realizado hasta dos visitas al Ayuntamiento de Dos Hermanas para requerir la documentación existente sobre la contratación como técnico municipal de Salazar en 2012, siendo alcalde Francisco Toscano. Allí se mantuvo hasta 2017, cuando pidió una excedencia forzosa tras obtener un cargo en el PSOE en Ferraz. Fuentes del caso han señalado a este periódico que el vínculo laboral se mantuvo activo hasta este mismo año.

Vox expone en su querella que en ese lustro Salazar estuvo cobrando de los fondos municipales pero trabajando para el partido en Madrid, de la mano de Pedro Sánchez en su primera etapa como secretario general entre julio de 2014 y octubre de 2016. Entonces empezó la batalla por las primarias de 2017, en la que Salazar fue pieza clave entre bambalinas.

La primera visita de la UCO al Ayuntamiento, como confirmó el alcalde, Francisco Rodríguez, a ABC fue a finales de septiembre. La segunda, el 19 de noviembre. Si bien, a la vista de lo expuesto por la juez en su último auto los papeles aportados por el gobierno socialista poco ayudan a esclarecer cómo llegó Salazar a la Administración local.

Por ello, en un oficio la UCO expone la necesidad de pedir al SAE los papeles antes mencionados, ya que de la documental aportada por el Ayuntamiento se desprende que la selección de personal se realizó por un técnico municipal hoy fallecido, quien efectuó dicha selección conforme a «criterios objetivos de mérito y capacidad de entre los candidatos propuestos para el puestos y presentados por el Servicio Andaluz de Empleo conforme a su regulación específica».

Además, añade la Guardia Civil que la selección de Francisco Salazar para ocupar la vacante de encargado en el Gran Hipódromo de Andalucía habría resultado de una oferta de empleo remitida al SAR, el cual habría aportado tres candidatos, siendo el elegido la persona más idónea. Si bien, aseguran los agentes de la UCO en su oficio trasladado a la juez que «no constan documentos algunos sobre tales extremos en la información aportada por el Ayuntamiento».

Fuentes del caso precisan que según lo expuesto por el Ayuntamiento la contratación de Salazar no fue puesto de libre designación, sino que es personal laboral tras un proceso de selección de libre concurrencia tras la publicación de la oferta en el SAE, las bases y la posterior baremación. Pero se advierte de que el Ayuntamiento no ha aportado dicha documentación que acredite todo el proceso.