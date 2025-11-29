Suscríbete a
ABC Premium

La juez ordena a Empleo buscar el contrato del asesor de Pedro Sánchez en Dos Hermanas para gestionar el hipódromo

En la documentación requisada al Ayuntamiento por la contratación de Paco Salazar en 2012 no consta información relevante sobre el proceso de selección

La UCO quiere conocer la oferta pública de empleo, los candidatos y currículos, o las comunicaciones entre el SAE y el Ayuntamiento nazareno, entonces gobernado por Francisco Toscano, el otro querellado

El delegado del Gobierno en Andalucía guarda silencia sobre el registro de la UCO por el caso Pineda

IU ya denunció en un Pleno de 2018 el enchufismo de Salazar

Santos Cerdán y Paco Salazar, en una imagen de archivo en los días previos a las primarias del PSOE de 2017
Santos Cerdán y Paco Salazar, en una imagen de archivo en los días previos a las primarias del PSOE de 2017 EFE
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La investigación de la contratación del socialista Paco Salazar, asesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el Ayuntamiento de Dos Hermanas en 2012 y el presunto absentismo laboral, sigue su curso. La juez instructora, a requerimiento de los investigadores de la ... Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ordena al Servicio Andaluz de Empleo toda la documentación que obre en su poder sobre la colocación del que fuera alcalde de Montellano hasta 2008 por Francisco Toscano, el histórico alcalde nazareno, para gestionar el Hipódromo Andalucía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app