Imagen de la escena del crimen difundida por el canal dominicano Cabrera589

Investigan la muerte de un empresario de Dos Hermanas de un disparo en la cabeza en la República Dominicana Su cadáver ha sido hallado en un vehículo estacionado en la comunidad de Palo Damajagua, en el Distrito Municipal Maizal de dicho país

La Policía Nacional y el Ministerio Público de la República Dominicana están investigando el hallazgo del cadáver del empresario de Dos Hermanas Antonio Jiménez López, fallecido el pasado sábado por disparos de arma de fuego en el interior de una camioneta estacionada en la comunidad de Palo Damajagua, en el Distrito Municipal Maizal de dicho país.

Según informan medios locales de la República Dominicana, el cuerpo presentaba una herida de proyectil en la cabeza y ha sido identificado como el del ciudadano español Antonio Jiménez López, de 59 años y quien según el diario web de Dos Hermanas Cadena DH es un empresario nazareno y propietario de un vivero en la ciudad.

El cadáver del fallecido fue levantado y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de la República Dominicana para la autopsia correspondiente y demás procedimientos legales.

Las autoridades dominicanas han iniciado una investigación exhaustiva con el propósito de esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho y determinar posibles responsables, sin que hayan trascendido detenciones ni otras pesquisas.