La historia de superación de Saad: de un centro de menores a lograr excelencia académica

oportunidades

Su familia colaboradora tiene como padres al matrimonio formado por Cristo y Marcos

Saad entre sus padres, Cristo y Marcos, tras el acto de entrega del diploma al Mejor Expediente de Andalucía en FP 24/25
Valme J. Caballero

Dos Hermanas

Tiene 19 años, nació en la capital de Marruecos – Rabat-, ha vivido en un centro de menores ya que procedía de una familia desestructurada y, recientemente, ha conseguido ser el mejor expediente de Andalucía en Formación Profesional, concretamente en el grado ... medio de Ayuda a Personas en situación de dependencia. Su nombre es Saad Marouf Akajja y si hace unos años le hubieran vaticinado este presente no lo habría creído debido a su pasado…

