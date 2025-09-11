El gran centro comercial de Entrenúcleos abre sus puertas con una fiesta gratuita para 1.500 personas

Suscríbete a
Recreación del centro comercial de Entrenúcleos, llamado 'Entrenasas' ABC
Valme J. Caballero

Más de 1.500 personas podrán asistir, de forma gratuita, a la inauguración del centro comercial Entrenasas, el primero de Entrenúcleos, la zona de expansión de Dos Hermanas. El próximo día 25, a las 21.00 horas, comenzará una fiesta, en el ... área destinada a aparcamientos, con música y hasta degustación de churros con chocolate. La entrada será por orden de llegada y la apertura especial culminará con un castillo de fuegos artificiales.

