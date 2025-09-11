El gran centro comercial de Entrenúcleos abre sus puertas con una fiesta gratuita para 1.500 personas

Más de 1.500 personas podrán asistir, de forma gratuita, a la inauguración del centro comercial Entrenasas, el primero de Entrenúcleos, la zona de expansión de Dos Hermanas. El próximo día 25, a las 21.00 horas, comenzará una fiesta, en el ... área destinada a aparcamientos, con música y hasta degustación de churros con chocolate. La entrada será por orden de llegada y la apertura especial culminará con un castillo de fuegos artificiales.

El carácter que han querido imprimir desde López Real Inversiones a este evento de inauguración va en consonancia con la superficie comercial, un espacio de más de 45.000 metros cuadrados, de los que 25.000 están destinados a los 30 operadores que darán servicio a esta zona.

Según José Antonio García Agüera, director de Centros Comerciales de López Real Inversiones, «Entrenasas se ha diseñado como un centro de proximidad y será la primera opción de compra de más de 100.000 habitantes, no sólo de Entrenúcleos sino de Montequinto y centro de Dos Hermanas. A todo esto hay que sumar la población fluctuante que acudirá a la Universidad Loyola, Ciudad Deportiva del Betis, Hipódromo…«. Estas características han hecho que se prevea el acceso a pie de muchos clientes por lo que se han habilitado zonas de entrada peatonales además de las de vehículos. De igual forma, el tránsito por el centro comercial es cómodo con pasarelas y vías específicas.

«Tendrá la última tendencia desde la pandemia y con amplios espacios, un poco al estilo americano» José Antonio García Agüera Director de centros comerciales de López Real Inversiones

Para el primer año se prevé que se reciban 3.500.000 visitas y la cifra irá en ascenso. Todas estos clientes disfrutarán de una oferta comercial que incluye firmas que son tanto de carácter nacional como internacional. Aparte, han dedicado un espacio a empresarios locales para que puedan acceder a este tipo de espacios: es el caso de una barbería. Junto a él estarán, por ejemplo, cadenas que no se encuentran en el municipio como perfumería Rossmann, Mascotas Ávila, Skechers, Variety – un gran hipermercado de hogar y bazar-, Fitness Park – un gran gimnasio de los más novedosos en Europa- o Dormity. Además estarán otras como Multiópticas, Cash Fresh, Action, One Click, PepCo, Kik o Xti que ya tienen locales en Dos Hermanas. En la parte de restauración, Sushion, Lokal Burguer, Pizzetari, Don G y Mijito Bar.

Lista de espera

Aunque algunos operadores se confirmaron en un principio ha habido cambios en algunos y desde López Real reconocen que tienen lista de espera de firmas que quieren instalarse en Entrenasas. A todo esto hay que añadir un parque de diversión familiar, Sould Park destinado al ocio de los más pequeños – con camas elásticas, bolera…-

El estilo del centro es abierto «la última tendencia desde la pandemia y con amplios espacios, un poco al estilo americano», manifiesta García. Además, cumple todos los cánones de sostenibilidad y eficiencia energética, de forma que cuando abran sus puertas, tendrá el certificado de garantía a nivel europeo más prestigioso actualmente.

¿Por qué no está Inditex? La gran pregunta que se hacen los nazarenos es por qué el grupo Inditex, propietario de marcas como Zara, Pull & Bear, Bershka,… no se instala en la localidad. Según informan los responsables de este centro comercial, se debe a la política de expansión que posee el grupo. En este caso, todas esas firmas se encuentra en el CC Lagoh, que tiene otras características que Entrenasas pero que se encuentra a relativamente pocos kilómetros de distancia. Así, aunque hay firmas que se encuentran esperando a acceder a este centro comercial, por el momento, este grupo no está la misma.

Impacto económico

El centro comercial, que tendrá horario de 10 a 22 horas y la restauración hasta las 00 horas, se ha construido en 15 meses, aunque había previsión de 20 meses, y en circunstancias climáticas adversas, tanto lluvia como calor extremo, algo que ha obligado a cambiar sistemas y horarios de trabajo. En total, entre equipo técnico y operarios han trabajado en el centro comercial – y continúan trabajando para la apertura a un ritmo frenético- más de 500 personas. Se han contabilizado más de 100 subcontratas que han desarrollado su trabajo bajo la supervisión del director de centros comerciales y todo el equipo, a pie de campo, lo que les ha permitido reaccionar de forma rápida ante cualquier contratiempo.

En lo que a empleo se refiere, generará 300 puestos de trabajo directos de una forma estable que se ampliará en unos 100 más en campañas como la de Navidad.

La inversión realizada ha sido de 56 millones de euros aproximadamente. Para la logística han diseñado un sistema de carga y descarga que no afectará ni a los comercios ni restaurantes ni a los clientes, puesto que las entradas y salidas serán por un lugar determinado, en concreto, no por la calle principal y de acceso a Entrenasas.

En cuanto a la denominación del centro, responde a la creación del término Nasas con el que juega la empresa y que ya forman parte de otros espacios similares en Madrid, por ejemplo.