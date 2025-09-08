novedad
La Feria del Libro de Dos Hermanas se traslada de la zona centro a Entrenúcleos
Es la primera vez que este evento cultural llega al área de expansión de la localidad
La agenda de las obras de Entrenúcleos: así marchan los equipamientos de la zona de expansión de Dos Hermanas
Octubre se inaugura en Dos Hermanas con la celebración de la 42 edición de la Feria del Libro que este año llega con una importante novedad: cambio de ubicación.
Durante los últimos años, este evento se había desarrollado en la céntrica plaza del Arenal y el próximo día 3 de octubre estrenará un nuevo espacio, en Entrenúcleos, concretamente en la Ciudad del Conocimiento. De esta forma, con la nueva localización se acerca este evento cultural a la zona de expansión por excelencia del municipio así como al mundo universitario ya que en los alrededores se encuentran la Universidad Loyola Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide. Muy cerca también está la Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié Rafael Gordillo a la que, a diario, acuden muchas personas.
De igual forma, se ha dispuesto aparcamiento gratuito y servicio de autobuses gratis para facilitar el acceso tanto de nazarenos de la zona centro como de Montequinto (L5 parada Loyola y L6 parada Metrobús).
A lo largo de tres días, 3, 4 y 5 de octubre, la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de las Bibliotecas Municipales Pedro Laín Entralgo y Miguel Delibes, organiza estas jornadas con aire renovado ya que además de localización estrenan casetas.
Programación
La feria presenta una programación diseñada para acercar la literatura a todos los públicos. Entre las actividades se pueden citar los encuentros con reconocidas autoras como Susana Martín Gijón (que presentará su nueva novela 'La Capitana', el viernes a las 19.00 horas) y Ana Punset (creadora de la Saga infantil Unicornia, el sábado a las 12.00 horas), así como un taller de creación de cómics, cuentacuentos, gymkhanas poéticas, un concierto de jazz vocal que pondrá la nota musical y otro de la Banda de Música Juvenil de Dos Hermanas Santa Ana (sábado a las 13.00 horas).
Entre las librerías que expondrán sus publicaciones se encuentran Valme, Rara Avis, Alfilbe, McLein and Parker, Hojas de Hierba, Platero Coolbooks, Ediciones Avelán y CDO Sevilla.
La Feria tendrá un horario de viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábado, de 10.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas; y domingo, de 10.30 a 14.00 horas.
