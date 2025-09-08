La Feria del Libro de Dos Hermanas se traslada de la zona centro a Entrenúcleos

Octubre se inaugura en Dos Hermanas con la celebración de la 42 edición de la Feria del Libro que este año llega con una importante novedad: cambio de ubicación.

Durante los últimos años, este evento se había desarrollado en la céntrica plaza del Arenal y el próximo día 3 de octubre estrenará un nuevo espacio, en Entrenúcleos, concretamente en la Ciudad del Conocimiento. De esta forma, con la nueva localización se acerca este evento cultural a la zona de expansión por excelencia del municipio así como al mundo universitario ya que en los alrededores se encuentran la Universidad Loyola Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide. Muy cerca también está la Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié Rafael Gordillo a la que, a diario, acuden muchas personas.

De igual forma, se ha dispuesto aparcamiento gratuito y servicio de autobuses gratis para facilitar el acceso tanto de nazarenos de la zona centro como de Montequinto (L5 parada Loyola y L6 parada Metrobús).

A lo largo de tres días, 3, 4 y 5 de octubre, la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de las Bibliotecas Municipales Pedro Laín Entralgo y Miguel Delibes, organiza estas jornadas con aire renovado ya que además de localización estrenan casetas.

Programación

La feria presenta una programación diseñada para acercar la literatura a todos los públicos. Entre las actividades se pueden citar los encuentros con reconocidas autoras como Susana Martín Gijón (que presentará su nueva novela 'La Capitana', el viernes a las 19.00 horas) y Ana Punset (creadora de la Saga infantil Unicornia, el sábado a las 12.00 horas), así como un taller de creación de cómics, cuentacuentos, gymkhanas poéticas, un concierto de jazz vocal que pondrá la nota musical y otro de la Banda de Música Juvenil de Dos Hermanas Santa Ana (sábado a las 13.00 horas).

Entre las librerías que expondrán sus publicaciones se encuentran Valme, Rara Avis, Alfilbe, McLein and Parker, Hojas de Hierba, Platero Coolbooks, Ediciones Avelán y CDO Sevilla.

La Feria tendrá un horario de viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábado, de 10.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas; y domingo, de 10.30 a 14.00 horas.