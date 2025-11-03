La familia de la víctima del crimen del triángulo amoroso de Dos Hermanas ya «descansa» tras el reconocimiento «íntegro» del asesinato

Suscríbete a
La abogada de la acusación particular destaca que el acuerdo de conformidad entre las partes evita que los familiares del fallecido sufran más «desgaste con un juicio muy largo»

la abogada de los padres de la víctima del crimen
la abogada de los padres de la víctima del crimen
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Justicia, tranquilidad, paz y descanso. Estos han sido los términos esgrimidos por la abogada Helena Martínez sobre el acuerdo de conformidad entre las partes que ha resuelto con una vista de apenas unos minutos el esperado juicio con jurado popular previsto por la Audiencia ... de Sevilla, contra una mujer y un hombre, por el asesinato del marido de la primera y amigo del segundo, como consecuencia de la relación oculta que ambos acusados mantenían.

