El empresario de Dos Hermanas hallado muerto en República Dominicana tenía un vivero en la carretera de Montequinto

Antonio Jiménez López es el empresario que, nacido en un pueblo de Almería, vivía en Dos Hermanas y que ha sido hallado muerto en República Dominicana. Tenía 59 años y estaba dedicado al negocio de las plantas y flores, era propietario del vivero Nazagarden, que hace un tiempo cambió el nombre a Patria Garden, pero popularmente era conocido como el vivero de la carretera de Montequinto.

Llevaba en este lugar establecido muchos años, varias décadas, en la zona de parcelas de San Federico de Echaguy, con acceso directo desde la carretera. Comenzó con plantas y flores y fue ampliando el negocio a la decoración floral y paisajismo. De hecho decoraba bloques de pisos, establecimientos hoteleros y hosteleros así como eventos – bodas, bautizos, comuniones, inauguraciones, etc-

Su pareja actual era de República Dominicana, lugar en el que ha sido hallado muerto con un disparo en la cabeza, y con ella tenía un hijo adolescente. Además, tenía otros tres hijos mayores.

Quienes lo conocían afirman que era una persona entregada a su trabajo.