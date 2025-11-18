Dos Hermanas dedica un monumento al cantaor flamenco Juan Talega

La memoria del cantaor flamenco Juan Talega estará desde hoy más viva en Dos Hermanas, su localidad natal, con la inauguración de una escultura conmemorativa, a tamaño natural.

La obra se encuentra en la céntrica plaza de La Mina - lugar en el que ... nació Talega- y reproduce al cantaor con su pose típica en el momento que cantaba, sus manos abiertas y juntas, palma con palma.

La pieza, en bronce patinado, ha sido realizada por el escultor imaginero Antonio Luis Troya quien ha explicado que la escultura representa «al cantaor flamenco sentado en un banco en un instante de máxima expresión, para integrarse con los viandantes, transmitiendo la pasión contenida del cante jondo». Troya ha modelado la figura con gran fuerza expresiva «trabajando la superficie con volúmenes muy expresivos , aplicando la materia en masas irregulares que capturan la energía del gesto más que el detalle anatómico. Cada golpe de modelado conserva la huella del dedo o de la espátula, convirtiéndose en un registro físico del proceso creativo». «Se trata de una escultura que encarna el alma del flamenco traducida al lenguaje del metal, una emoción solidificada en el instante mismo de la creación», añade.

El presidente de la Peña Cultural y Flamenca que lleva el nombre del cantaor homenajeado, Juan de la Quintana, en el acto de inauguración, ha afirmado que «para la Peña dedicar este monumento a Juan Talega es una de las cosas más importantes que se han hecho en los últimos años. Y se va a marcar un antes y un después en la historia de esta entidad y creo que también de nuestro pueblo ya que la escultura no es solo un símbolo del flamenco, de pureza y de cante sino que vamos a tener presente en nuestro pueblo su imagen». De esta forma, «se reconoce de manera pública y permanente, lo grande que es el flamenco y nuestra peña y se honra como cantaor flamenco a uno de los últimos bastiones de la soleá de Alcalá».

Por su parte, el alcalde, Paco Rodríguez, ha expresado que con el acto de hoy se ha hecho un «reconocimiento justo y merecido a quien situó a Dos Hermanas en el mapa del flamenco y la llevó a la cima de la soleá y la seguiriya. Con este monumento, que se ha realizado a petición de la Peña Juan Talega, ponemos en valor nuestra historia. Dos Hermanas es una ciudad que ha experimentado un crecimiento continuado a la par que sostenible a lo largo de las últimas décadas y eso se ha logrado hacer sobre la base de una fuerte identidad que nos permite estar orgullosos de nuestro pasado».

La estatua está pensada para que quien la contemple pueda fotografiarse con ella y así ir extendiendo y manteniendo viva la memoria de este artista. Además, hay un código QR que te dirige a unos textos que dan a conocer quién fue Juan Talega.

Al descubrimiento de la estatua acudieron, entre otros, el antiguo presidente de la Peña, José Monge 'Cascarilla'; críticos flamencos como Manuel Curao; y cantaores locales como Mario Radío o Manuel Céspedes.