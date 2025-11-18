Suscríbete a
Dos Hermanas dedica un monumento al cantaor flamenco Juan Talega

La obra ha sido realizada por el escultor Antonio Luis Troya y se encuentra en la plaza donde nació el artista

José Monge 'Cascarilla', barbero de Dos Hermanas: una enciclopedia oral del cante jondo flamenco

De izqda. a dcha., el autor de la obra, el presidente de la Peña Juan Talega, la escultura a Juan Talega y el alcalde
Valme J. Caballero

Dos Hermanas

La memoria del cantaor flamenco Juan Talega estará desde hoy más viva en Dos Hermanas, su localidad natal, con la inauguración de una escultura conmemorativa, a tamaño natural.

La obra se encuentra en la céntrica plaza de La Mina - lugar en el que ... nació Talega- y reproduce al cantaor con su pose típica en el momento que cantaba, sus manos abiertas y juntas, palma con palma.

